Резидент Сколково автоматизировал бизнес-процессы лидеру американского медстрахования

Резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково» — компания Comindware — сообщила о внедрении своего решения для управления бизнес-процессами в Anthem Inc., крупнейшей в США компании медицинского страхования и начале масштабного проекта трансформации IT-инфраструктуры компании.

Comindware предоставляет цифровую low-code платформу для быстрого построения решений по управлению бизнес-процессами предприятия. В основе Comindware Business Application Platform — управление бизнес-процессами (BPMS), кейсами (ACM), работа с данными и документами, социальное взаимодействие.

Компания Anthem начала взаимодействие с федеральными органами здравоохранения США и расширила сферу деятельности функцией контроля качества медицинского страхования по всей стране. Компания Comindware была привлечена к сотрудничеству с целью обеспечения эффективности деятельности компании в новой сфере.

Уже создана система управления жалобами на оказание медицинской помощи. Благодаря замене бумажных форм для размещения жалоб на веб-формы и автоматизации бизнес-процессов обработки жалоб с помощью решения Comindware удалось снизить операционные издержки, и радикально увеличить скорость обработки жалоб на медицинское обслуживание. Также автоматизированы бизнес-процессы контроля качества обработки жалоб и обеспечена возможность постоянной оптимизации процессов обработки жалоб. На смену громоздким excel-файлам пришла автоматизированная система отчётности по эффективности и качеству обработки жалоб, которая также обеспечивает учёт KPI в системе мотивации сотрудников, что позволило свести к минимуму бумажный документооборот компании, связанный с автоматизируемой сферой деятельности.

Более того, созданы условия для обеспечения прозрачности сквозных бизнес-процессов компании, затрагивающих деятельность нескольких департаментов, оптимизации и ускорения процессов, а также снижения рисков их сопровождения. В планах руководства компании Anthem расширение области применения цифровой low-code платформы.

«Решение Comindware стало единой средой для всех участников сквозных бизнес-процессов компании, которые будут проходить автоматизацию «на лету» в рамках дальнейшей трансформации ИТ-инфраструктры. Anthem обеспечивает высокий уровень сервиса миллионам клиентов, и мы надеемся, что программные решения Comindware помогут вывести эффективность компании на новый уровень и заложить фундамент дальнейшего развития и качества услуг», — сказал Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware.

«За текущий год это уже третье внедрение решения Comindware в крупной сетевой компании на рынке США. Для сетевых организаций критично иметь решение, способное гибко и быстро перестраиваться под постоянно изменяющиеся бизнес-процессы. Low-code платформа Comindware без труда позволяет это сделать», — отметил Антон Пронин, руководитель Центра автоматизации бизнес-процессов и облачных решений ИТ-кластера Фонда «Сколково».

Comindware — инновационная российская компания с офисами в США и Европе, разработчик Comindware Business Application Platform, современной low-code платформы для построения решений для цифровой трансформации предприятия. В основе Comindware Business Application Platform — управление процессами (BPMS), кейсами (ACM), задачами плюс социальное взаимодействие. Среди разрабатываемых на платформе решений — управление продажами (CRM), бюджетированием, заказами, работой с поставщиками (SRM), отгрузками, процессами HR и делопроизводства, задачами и поручениями, а также MDM, ITSM и многие другие процессные приложения.