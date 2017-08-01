В России появится первый робот-консьерж

Робот Promobot V.2 будет выполнять обязанности консьержа в многоэтажном умном доме «ТеслаДом», который строят в городе Батайске Ростовской области. Разработка пермской робототехнической компании Promobot дополнит набор современных решений для жилого пространства, включающий, помимо прочего, и солнечные батареи.

В компании отмечают, что робот-консьерж — это почти то же самое, что и более привычный консьерж-человек. Он так же запоминает всех входящих в дом, приветствует их и общается с ними, рассказывает о погоде, новостях дома, предстоящих собраниях.

Преимущество робота перед человеком состоит в том, что он полностью интегрирован в систему «умный дом». Также он хранит данные обо всех жильцах и посторонних визитах, в автоматическом режиме принимает заявки на проведение ремонтных работ, отзывы жильцов или их обращения в управляющую компанию. Promobot V.2 может самостоятельно вызвать сотрудников коммунальных служб и экстренные службы, и даже подскажет дорогу до нужного пункта.

«Мы все привыкли к бабушкам-консьержкам, но время ставит новые условия и задачи. Робот-консьерж - это идеальное решение как с точки зрения эффективности работы, так и с точки зрения безопасности - он может мгновенно вызвать милицию или скорую, никогда не заснет, будет бдительным» — отметил Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.