Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г.

Предприятия из производственной сферы продолжат внедрять технологии Индустрии 4.0 и создавать интеллектуальное производство. Об этом свидетельствуют данные опроса 1,1 тыс. руководителей предприятий в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенного компанией Zebra Technologies.

Согласно полученным экспертами сведениям, сотрудники производственных компаний будут использовать устройства радиочастотной идентификации (RFID), носимые технологии, автоматизированные системы и другие новые технологии, предназначенные для мониторинга физических процессов на производстве, позволяющие компаниям принимать децентрализованные решения. К 2022 г. 64% производителей обеспечат полное взаимодействие по сравнению с текущими 43%.

Кроме того, через пять лет половина производителей планирует внедрить носимые технологии. А 55% предприятий, уже использующих их, намерены расширить применение. Аналитики предрекают, что к 2022 г. существенно сократится количество выполняемых вручную операций. Сейчас 62% опрошенных компаний используют бумажные документы при контроле важнейших этапов производственных процессов. В пятилетней перспективе ожидается снижение этого показателя до 20%. Использование бумажной документации для отслеживания выполняемых работ, по мнению респондентов, неэффективно и связано с риском ошибок.

Руководители во всех регионах заявили о том, что обеспечение контроля качества является их главным приоритетом в ближайшие пять лет. Дальновидные руководители предприятий отдают предпочтение концепции, ориентированной на качество, которая будет способствовать росту, производительности и рентабельности. Лишь 34% предприятий считают, что это будет главной задачей к 2022 г. Это свидетельствует о том, что усовершенствования, реализуемые и поставщиками, и производителями, в конечном счете приведут к повышению качества готовой продукции, считают в Zebra Technologies.

Опрос также показал, что по мнению производителей, инвестиции в средства контроля будут способствовать росту во всех сферах их работы. 63% назвали мониторинг одним из ключевых приоритетов в сочетании с комплексом технологий (сканирование штрихкодов, RFID и системы позиционирования в режиме реального времени), которые планируется внедрить для обеспечения целевого уровня контроля.

51% компаний в ближайшие пять лет планирует расширить использование голосовых технологий. Наиболее существенный рост их применения ожидается среди крупнейших компаний. При этом заявленный уровень использования повысится к 2022 г. до 55 %.

Исследование также выявило ряд тенденций, характерных на региональных уровнях. Использование решений по запросу, облачных решений и ПО как услуги для систем управления производством будет быстро расширяться в Северной Америке. Там к 2022 г. эти решения будут применяться 58% респондентов.

К тому же моменту 54% опрошенных европейских производителей планирует начать использовать RTLS для сбора важнейших данных об активах, включая местоположение, стадию производства и состояние.

Более половины (51%) опрошенных производителей из Латинской Америки и 48% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона намерены в пятилетней перспективе внедрить технологию RFID для оптимизации выполняемых работ. Почти шесть из десяти (58%) руководителей латиноамериканских предприятий называют обеспечение контроля качества главным приоритетом на ближайшие пять лет.

Компании в меньшей степени стремятся к созданию запасов наличных материалов, повышая зависимость от поставщиков, и производят товары по запросу. Через пять лет поставки точно в срок будут наиболее распространённым типом снабжения в Латинской Америке (42%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (40%).

Онлайн-опрос был проведен в первом квартале 2017 г. и охватил различные индустрии, включая автомобилестроение, высокие технологии, производство продуктов питания, напитков, табачной продукции и медицинских препаратов.