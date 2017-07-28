ИТ-решение обеспечит «Вьетсовпетро» удаленный контроль бурения на шельфе

«Вьетсовпетро» запустило в промышленную эксплуатацию совместное интегрированное ИТ-решение компаний «ОТ-ОЙЛ» и «Петровайзер» в области задач по строительству скважин на АТОЛЛ IV.3. Решение позволяет расширить процесс планирования и контроля за ходом строительства скважин, доступом к оперативной информации о ходе бурения на шельфе и предоставить единый интерфейс пользователям. Повышение оперативности доступа к информации значительно снизит риски появления аварий, нарушений технологий и срыва общих сроков строительства морских объектов.

С 2015 г в «Вьетсовпетро» контроль производственной информации по процессам строительства скважин и другого нефтесервиса осуществляется с использованием информационной системы АТОЛЛ IV.3, архитектура которой предусматривает подключение модулей сторонних вендоров. Данная возможность обеспечивает пользователю из «одного окна» осуществлять запуск всех доступных функций разных вендоров и получать единую согласованную информацию.

Для решения задачи удаленного мониторинга процесса бурения был выбран программный модуль компании «Петровайзер» - «Удаленный мониторинг бурения», обеспечивающий надежный и оперативных сбор информации об операциях бурения.

Специалисты компаний «Петровайзер» и «ОТ-ОЙЛ» выполнили мероприятия по формированию технической, проектной и рабочей документации; адаптации программного обеспечения под особенности бизнес-процесса Заказчика; настройке и интеграции приложений, как на корпоративном уровне, так и на буровых платформах. После трехмесячной опытно-промышленной эксплуатации, включая обучение специалистов СП «Вьетсовпетро», был осуществлен перевод ИТ-решения в промышленное использование.

На момент завершения проекта функциональная архитектура интегрированного решения покрыла полный спектр бизнес-задач строительства скважин: от формирования годового графика бурения и КРС до ведения оперативной производственной отчетности и актирования работ. Вовлечение в схему эксплуатации буровых платформ с развертыванием на них серверного оборудования позволило повысить оперативность и надежность сбора информации, а также удобство ее регистрации мастерами бригад на местах ее появления.

В едином ИТ-решении модуль компании «Петровайзер» обеспечивает формирование производственной отчетности по строительству скважин и непрерывный мониторинг показателей процесса бурения. Платформа АТОЛЛ позволяет буровому мастеру выполнять должностную инструкцию из Личного кабинета, вызывая программные сервисы как от «ОТ-ОЙЛ», так и от «Петровайзер», оперируя в каждом из них уже согласованным набором информации. Обновленная архитектура и схема информационных потоков повысили качество и оперативность принимаемых решений в корпоративном центре СП.