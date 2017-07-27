«Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») выпустила новую версию облачного сервиса распознавания лиц Vocord FaceMatica и приложения для аутентификации на мобильных устройствах на базе Android.

FaceMatica обеспечивает доступ к ключевым возможностям технологии распознавания лиц Vocord (по результатам тестов NIST и Megaface) для сотрудников, офисов и подразделений – с любых устройств и в любое время.

Облачная платформа биометрического распознавания лиц FaceMatica может использоваться для решения широкого диапазона задач, таких как маркетинговый анализ и профилирование покупателей, учет рабочего времени сотрудников, контроль доступа в помещения и др. Сервис может работать в публичном облаке по подписке или устанавливаться в частном облаке.

FaceMatica поддерживает практически любые камеры и форматы фото- и видеоизображений; в качестве источника изображений могут использоваться IP-, web-камеры, камеры мобильных устройств или специализированные камеры для распознавания лиц.

Новую версию FaceMatica отличает новейшая реализация алгоритма распознавания лиц Vocord. Отметим, что сервис FaceMatica имеет простой внешний интерфейс API (Application Programming Interface), который позволяет внешним приложениям самых разных производителей обращаться к этому сервису и получать набор функций, связанных с распознаванием лиц. При этом унифицированная платформа удобна с точки зрения интеграции на различных платформах.

Облачный сервис FaceMatica характеризуется высоким быстродействием благодаря поддержке технологии пакетной обработки изображений, т.е. одновременного построения нескольких шаблонов. Благодаря этому, сервис способен одномоментно распознать до 100 лиц за четверть секунды. В облаке можно хранить только биометрические шаблоны, что делает невозможной утечку реальных изображений.

Также сегодня стало доступно для скачивания мобильное приложение для аутентификации по лицу, работающее с сервисами FaceMatica. Это приложение на платформе Android может использоваться для тестирования сервиса, а также – как основа для разработки пользовательских решений. В новой версии добавлены выбор языка интерфейса приложения с английского на русский и обратно, улучшена эргономика, добавлена возможность зуммирования изображения с камеры.

«Облачный сервис Вокорда – действительно эффективный и выгодный инструмент для предприятий малого и среднего бизнеса, финансового сектора, торговли и сферы услуг с любой численностью персонала. Теперь у бизнеса появился доступный и эффективный инструмент распознавания лиц, не требующих никаких капитальных затрат. Важно, что FaceMatica работает со всеми видами пользовательских камер. Протестировать облачный сервис может любой желающий, как непосредственно через API, так и скачав и активировав мобильное приложение. После загрузки в облако базы лиц сервис полностью готов к работе», – подчеркнули в компании «Вокорд».