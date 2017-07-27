Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП серии Galaxy VX

Schneider Electric расширила линейку высокоэффективных масштабируемых источников бесперебойного питания серии Galaxy VX до диапазона мощности 500-1000 кВт, дополняя старшие модели ИБП мощностью 1000, 1250 и 1500 кВт. Новые модели обеспечат защиту от сбоев электропитания крупным центрам обработки данных, требующим меньшей начальной мощности, а также позволят компаниям быстро изменить первоначальную конфигурацию решения по мере увеличения потребностей бизнеса.

ИБП Galaxy VX построены на зарекомендовавшей себя платформе Galaxy VM, отличаясь от него единичным коэффициентом мощности по выходу и большей мощностью на силовой шкаф (250кВт) при идентичных габаритах. Все ИБП серии Galaxy VX позволяют быстро добавить дополнительные силовые шкафы при увеличении нагрузки или обеспечить резервирование по мере изменения требований к системе бесперебойного питания. Высокая масштабируемость Galaxy VX уменьшает затраты на каждом этапе проектирования, установки и эксплуатации решения.

«Спрос на облачные вычисления и развитие интернета вещей являются стимулом для модернизации инфраструктуры дата-центров. В мире непрерывной передачи данных стабильное и защищенное электропитание имеет решающее значение для обеспечения круглосуточной бесперебойной работы и доступности услуг. Время простоя имеет очень высокую цену, не говоря уже о потере производительности, вреде репутации предприятия и нанесении ущерба доверительным отношениям с партнерами, - сказал Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП», подразделение IT Division компании Schneider Electric. - Источники бесперебойного питания Galaxy VX позволят крупным дата-центрам достичь высокой плотности мощности и обеспечат эффективную защиту подключенного ИТ-оборудования. Поскольку энергетические ресурсы становятся скудными и дорогими, эффективность электроэнергии оказывается наиболее важным показателем производительности при выборе крупных систем ИБП».

Благодаря схемотехнике четырехуровневого инвертора обеспечивается повышенная эффективность работы как в режиме двойного преобразования - более 96,4%, так и в режиме ECOnversion - до 99%. Четырехуровевый инвертор работает с уменьшенным напряжением переключения (по сравнению с трехуровневым), что обеспечивает большую надежность даже при высоких температурах. Благодаря своей архитектуре режим ECOnversion устраняет большинство недостатков, присущих традиционному ECO-режиму, обеспечивая заряд батарей, мгновенное переключение на работу от батарей при пропадании сетевого напряжения и наличие активного фильтра гармоник по входу, устраняя тем самым необходимость установки дополнительного оборудования. ИБП позволяет настраивать работу по расписанию с автоматическим переключением между этими режимами (двойное преобразование, ECO-режим, ECOnversion), что позволяет обеспечить сбалансированный подход к требованиям различных дата-центров.

Все ИБП серии Galaxy VX снабжены мощным зарядным устройством (до 35% от номинала ИБП) и полностью совместимы с различными современными системами хранения энергии, включая литий-ионные аккумуляторы (Li-ion). Подобный симбиоз позволяет получить сбалансированное решение, двукратно сэкономив на занимаемой площади и весе решения, при одновременном снижении стоимости владения, увеличении срока службы и улучшении управляемости системы.

ИБП Galaxy VX полностью совместим с программным обеспечением для мониторинга StruxureWare Data Center Expert и имеет новые возможности по безопасному удалённому администрированию.