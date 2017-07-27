«Галактика» реализует ERP-проект для «НПО Энергомаш»

«Галактика» объявила о выполнении внедрения информационной системы управления ресурсами для головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) «НПО Энергомаш». Проект стартовал в ноябре 2016 года. К настоящему моменту спроектированы подсистемы первой очереди, идет их настройка и подготовка промышленной эксплуатации.

«НПО Энергомаш» — мировой лидер в области ракетного двигателестроения. В течение 2018 года предприятие планирует существенно расширить ИТ-ландшафт с помощью продуктов корпорации «Галактика». Проект одобрен ГК «Роскосмос» и предполагает комплексную автоматизацию подразделений «НПО Энергомаш». Он охватывает все уровни управления предприятием. Его реализация позволит создать централизованную систему управления ресурсами предприятия, сквозного планирования и оперативного управления производством, цепочками поставок, материальными и трудовыми ресурсами. Система даст возможность осуществлять управление себестоимостью продукции, контролировать издержки, повышать эффективность деятельности предприятия.

«ИТ – это больше не вспомогательная функция, а внутренний бизнес-партнер компаний. При внедрении информационных технологий важно действовать системно, формировать цифровую инфраструктуру предприятия, а не пытаться точечно использовать отдельные решения. «Галактика» предлагает как раз такой комплексный продукт, и он объединит управление всеми основными и вспомогательными процессами предприятий», – отметил директор департамента информационных технологий ГК «Роскосмос» Сергей Рогов.

«Наша основная задача сегодня – это восстановление культуры производства и поиск точек роста. За счет перехода на цифровое управление предприятием все производственные и бизнес-процессы станут прозрачными и максимально гибкими. Уже началась опытная эксплуатация новой системы, а завершатся работы по внедрению ERP-проекта в начале 2018 года», – сказал генеральный директор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Полнофункциональная ERP-система корпорации «Галактика» решает весь комплекс задач, которые актуальны для АО «НПО Энергомаш» в ближайшие несколько лет, – отметил заместитель генерального директора по развитию информационных технологий «НПО Энергомаш» Денис Савенков. – Благодаря успешно проводимой политике импортозамещения мы получаем функциональность на уровне ведущих мировых бизнес-систем одновременно с оптимизацией бюджета проекта в несколько раз. Немаловажным фактором успеха проекта являются уникальные лицензионные соглашения, благодаря которым мы не ограничены в функциональном и организационном объёме проекта и можем тиражировать решения, созданные на базе "Галактики ERP" и "Галактики АММ", на все предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения на неограниченное количество пользователей без дополнительных лицензионных платежей. Мы уверены, что успешное воплощение этого проекта в полном объеме позволит нам выйти на новый уровень конкурентоспособности на мировом рынке».

«Каждая третья ракета-носитель в мире стартует на двигателях «НПО Энергомаш», и наша компания гордится тем, что на базе наших продуктов создается решение, которое позволит резко повысить эффективность работы всех подразделений предприятия, – сказал член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков. – При этом основной акцент в проекте будет сделан на координацию и синхронизацию работы производственных и обеспечивающих подразделений для реализации сквозного планирования, мониторинга и управления заказами в привязке к традиционным управленческим и оперативным задачам управления ресурсами».