Spirit начала продажи версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков

Spirit сообщила о продаже лицензий специальной версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков, страховых и финансовых организаций, созданной для работы клиентами и внутрикорпоративного общения. Обслуживание через мессенджер сделает клиентский сервис доступным, быстрым и экономным, позволит повысить лояльность клиентов и оптимизировать бизнес-процессы. Через мессенджер сотрудники банков и финансовых организаций смогут сообщать информацию о продуктах, услугах, проводить консультации и обслуживание клиентов, при этом не обязательно приходить в отделение для проведения персональных консультаций, идентификация может происходить посредством видеозвонка.

Мессенджер VideoMost IM имеет все стандартные опции и инструменты, такие как обмен текстовыми сообщениями, медиафайлами, документами и стикерами, облачное хранение файлов, групповые чаты, редактирование и удаление сообщений, персонализация и др. Держатель лиценции может вносить изменения в исходный код мессенджера, а также использовать его в составе других своих продуктов и приложений. Приобретая лицензию на VideoMost IM, у покупателя нет никаких ежемесячных и ежегодных платежей, кроме одноразового выкупа лицензии с неограниченным числом пользователей.

При использовании VideoMost IM для внутрикорпоративного общения, серверы располагаются в закрытом контуре, внутри организации, а не в облаке, что отвечает повышенным требованиям безопасности и предотвращает утечки корпоративной информации. Сервер VideoMost поддерживает до 16 интерактивных видео окон на экране смартфона (и iOS, и Andorid) и дает возможность демонстрации документов, что позволяет проводить корпоративные видеоконференции с мобильных устройств. Многоточечная видеоконференцсвязь VideoMost объединяет одновременно до 100 участников из разных точек мира для проведения совещаний, деловых встреч, переговоров, консультаций, презентаций и пресс-конференций, работы ситуационных центров, контакт-центров и дистанционного обучения.

VideoMost поддерживает все популярные международные стандарты связи и открытые протоколы, включая SIP, H.323, XMPP, H.264, SVC, G.7xx, H.239, BFCP, VNC, WebRTC и другие, что позволяет заказчикам использовать ранее закупленные ими аппаратные системы сторонних производителей ВКС железа, таких как Polycom, Avaya, Huawei и другие. Отечественный VideoMost входит в Единый Реестр российского ПО и является идеальным продуктом для импортозамещения.

VideoMost - комплексное решение для внутрикорпоративных коммуникаций банков, страховых и финансовых организаций, увеличивает эффективность и оперативность бизнес – процессов, повышает лояльность клиентов и качество обслуживания, сокращает время и расходы.