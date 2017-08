Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer

Oracle объявила о расширении спектра сервисов, доступных в рамках предложения Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»), предоставляя организациям возможность переноса рабочих нагрузок в облако с размещением данных на их собственных площадках. Теперь это портфолио охватывает все основные категории сервисов Oracle PaaS и впервые включает сервисы Oracle SaaS. С момента запуска чуть более года назад портфолио Oracle Cloud at Customer пользуется беспрецедентно растущим спросом: его используют ведущие глобальные организации на шести континентах, в более чем 30 странах, включая AT&T and Bank of America.

Предложение Oracle Cloud at Customer разработано для того, чтобы организации могли устранить одно из самых больших препятствий для использования облаков - проблемы конфиденциальности данных, связанной с тем, где именно хранятся эти данные. Хотя организации стремятся перенести свои рабочие нагрузки в публичные облака, многие из них до их пор были ограничены требованиями бизнеса, законодательным и нормативным регулированием, которые не позволяли им использовать данную технологию. Новые сервисы впервые предоставляют компаниям возможность выбора площадки, где находятся их данные и приложения, в конечном итоге предлагая естественный путь для легкого перемещения критически важных бизнес-приложений в публичное облако.

«Oracle Cloud at Customer - это прямой ответ на оставшиеся барьеры на пути внедрения облаков и превращение этих барьеров из препятствий в новые возможности, поскольку клиенты могут выбирать модель размещения своих облачных сервисов, - сказал Томас Куриан (Thomas Kurian), президент по разработке продуктов Oracle. - Мы предоставляем уникальную воозможность, которая позволяет нашим клиентам использовать сервисы Oracle Cloud, включая SaaS, PaaS и IaaS, как на их площадке, так и в облаке. Клиенты получают в своих ЦОД все преимущества надежных облачных предложений Oracle, которые управляются и поддерживаются Oracle».

В основе Oracle Cloud at Customer - современная инфраструктурная облачная платформа на базе конвергентного аппаратного обеспечения Oracle, программно-определяемых систем хранения (SDS), сетей передачи данных (SDN) и программных средств управления IaaS. При этом Oracle полностью управляет инфраструктурой и поддерживает ее, чтобы заказчики могли сосредоточиться непосредственно на использовании сервисов IaaS, PaaS и SaaS. Это та же самая инфраструктурная облачная платформа, на которой во всем мире работает публичное облако Oracle Cloud.

Отвечая на быстро растущий спрос, Oracle продолжает расширять облачные сервисы, доступные в портфолио Oracle Cloud at Customer. Теперь заказчики имеют доступ ко всем основным категориям сервисов Oracle PaaS, включая сервисы баз данных, разработки приложений, аналитики, больших данных, интеграции данных и приложений, управления идентификационной информацией (IDM). Эти сервисы используют все преимущества усовершенствований, которые были внесены в базовую платформу Oracle Cloud at Customer, чтобы обеспечить еще более высокую производительность для поддержки корпоративных рабочих нагрузок, в том числе такие преимущества, как серверы с более быстрыми процессорами и флэш-накопителями на базе NVMe и системы хранения данных, целиком построенные на флэш-накопителях.

Дополнительно Oracle впервые предоставила заказчикам в рамках Oracle Cloud at Customer возможность использовать в их собственных ЦОД сервисы Oracle SaaS, такие как планирование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP), управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM), управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM) и управление цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM). Эти лучшие в своем классе современные облачные приложения помогают раскрыть новые ценности для бизнеса и повысить производительность, позволяя предприятиям и людям быть более информированными, коммуникативными, производительными и вовлеченными. Крупные организации уже используют эту новую опцию для модернизации своих ключевых корпоративных операций и получают выгоду от высокой скорости внедрения инноваций с Oracle SaaS без необходимости переноса конфиденциальных данных и приложений за пределы своих площадок. С добавлением SaaS заказчики Oracle Cloud at Customer получают доступ к облачным сервисам Oracle во всем облачном стеке, и все это предоставляется по управляемой модели на основе подписки непосредственно в их дата-центрах.

Кроме того, стала доступна еще одна новинка – облачные сервисы Oracle Big Data Cloud Machine, которые представляют собой оптимизированную систему, предоставляющую готовую к эксплуатации платформу Hadoop и Spark с высокой производительностью выделенных узлов, но с гибкостью и простотой облака. Теперь организации могут получить доступ к широкому спектру инструментов Hadoop, Spark и аналитики по простой модели подписки в своих собственных ЦОД.

Oracle Cloud at Customer предоставляет Oracle Cloud как инфраструктура (Infrastructure): обеспечивает эластичные вычисления, контейнеры, эластичное хранилище с блочным доступом, объектное хранилище, виртуальные сети и управление идентификационной информацией, чтобы обеспечить переносимость рабочих нагрузок Oracle и других приложений в облако.

Управление данными (Data Management): позволяет клиентам использовать «базу данных #1» для управления инфраструктурой данных в облаке с помощью Oracle Database Cloud, включая Oracle Database Exadata Cloud для исключительной производительности и Oracle MySQL Cloud.

Большие данные и аналитика (Big Data and Analytics): дает возможность организациям применять единую платформу хранения и обработки разнородных данных, чтобы использовать любые данные для получения ценной аналитической информации. Включает широкий набор облачных сервисов больших данных, в том числе Oracle Big Data Cloud Service, Oracle Analytics Cloud и Oracle Event Hub Cloud.

Разработка приложений (Application Development): позволяет организациям разрабатывать и развертывать приложения Java в облаке с использованием Oracle Java Cloud, Oracle Application Container Cloud, Oracle Container Cloud и Oracle WebCenter Portal Cloud.

Корпоративная интеграция (Enterprise Integration): упрощает интеграцию локальных приложений в облачные приложения, а также интеграцию облачных приложений в облачные приложения с использованием Oracle Integration Cloud, Oracle SOA Cloud, Oracle Data Integrator Cloud, Oracle GoldenGate Cloud, Oracle Managed File Transfer Cloud и Oracle Internet of Things Cloud.

Безопасность (Security): позволяет организациям использовать Oracle Identity Cloud для реализации и управления согласованными политиками управления идентификационной информацией и доступом.

Бизнес приложения (SaaS): предоставляет организациям полный комплекс облачных приложений для управления бизнесом, включая Oracle ERP Cloud, Oracle CX Cloud, Oracle HCM Cloud и Oracle Supply Chain Management Cloud.

Глобальные организации обращаются к Oracle Cloud at Customer для стандартизации ИТ-инфраструктуры на данной платформе, модернизации существующей инфраструктуры и разработки инновационных приложений. Клиенты, в числе которых город Лас-Вегас, Колумбийская федерация муниципалитетов, компания Glintt Healthcare, HCPA, NEC, NTT Data, Rakuten Card, Государственный университет Нью-Йорка и Государственный банк Индии, с выгодой используют сервисы Oracle Cloud, получая их из своих собственных центров обработки данных.

«Лас-Вегас переносит свои приложения Oracle в Oracle Cloud, - отметил Майкл Шервуд (Michael Sherwood), директор по информационным технологиям, город Лас-Вегас. - Размещая данные в нашем центре обработки данных, мы сохраняем полный контроль и при этом раскрываем возможности для инноваций, повышая эффективность и создавая приложения, чтобы лучше обслуживать наших горожан».

«Сегодня общественные организации постоянно внедряют инновации для удовлетворения потребностей своих граждан. Колумбийская федерация муниципалитетов решила провести цифровую трансформацию своих территорий, чтобы превратить их в «умные города, - сказал Алехандро Мурильо (Alejandro Murillo), директор по информационным технологиям Колумбийской федерации муниципалитетов. - С Oracle Cloud at Customer мы получили технологические возможности для внедрения в наших муниципалитетах облачных решений самого высокого уровня, что позволяет им работать с большей гибкостью и лучше обслуживать наших граждан».

«Oracle Cloud at Customer предоставляет нам консолидированное решение для безопасного доступа к конфиденциальным данным системы здравоохранения, - сказал Нуно Васко Лопес (Nuno Vasco Lopes), генеральный директор компании Glintt Healthcare Solutions. – Это эффективное и гибкое решение позволило снизить общую стоимость владения на 18% и обеспечило высокую производительность для клиентов».

Портфолио облачных сервисов Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента») позволяет организациям получать все преимущества публичных облачных сервисов Oracle в своих дата-центрах. Бизнес-модель аналогична подписке на публичное облако; аппаратная и программная платформа такая же; эксперты Oracle контролируют и управляют инфраструктурой; одни и те же инструменты используются и в публичном облаке Oracle, и для предоставления ресурсов в сервисах Oracle Cloud at Customer. Это единственное предложение от крупного поставщика публичных облачных сервисов, которое включает стек, на 100% совместимый с публичным облаком и доступный на площадке заказчика, что обеспечивает одинаковые возможности, последние инновации и преимущества при использовании его как в ЦОД заказчика, так и в публичном облаке.