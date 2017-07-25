«Бипиум» выпустила решения для аудита телефонных разговоров

«Бипиум» объявила о выпуске расширения для коммуникационной платформы Oktell, которое поможет контролировать качество телефонных переговоров сотрудников и работать с пропущенными звонками.

На рынке существует ряд предложений с близким функционалом, но большинство их адресовано профессиональным контактным центрам и рассчитано на массовую обработку звонков. Задача новых решений «Бипиума» — дать инструменты контроля обладателям небольших корпоративных АТС. Поэтому их можно использовать в любой компании, где есть отделы продаж, сервиса и другие подразделения, ведущие общение с клиентами по телефону.

Oktell записывает и сохраняет все звонки, поступающие в компанию. Интегрированное с ней решение на платформе Bpium обеспечивает интерфейс для работы с данными о звонках и аналитику.

Модуль «Аудит звонков» поможет руководителю отдела или заинтересованному топ-менеджеру проверить как часто сотрудники допускают ошибки в разговорах. Он автоматически выбирает из массива записанных разговоров наиболее интересные. Например, первичные звонки, звонки в отдел продаж, звонки новых сотрудников и продолжительные разговоры. Каждый разговор оценивается по готовой методике. Ошибки делятся на профессиональные (слова-паразиты, неверная информация, этика) и критические для бизнеса (разговор ведёт к убыткам, недополучению прибыли, неоправданным обязательствам). По числу ошибок, проставляется оценка, а сводные данные служат основой для аналитических отчетов.

Модуль «Пропущенные звонки» фиксирует причины по которым клиент не дозвонился в компанию (заблудился в голосовом меню, позвонил не в рабочее время, сотрудник был занят другим разговором). На каждый случай заводится карточка. Ответственный менеджер обязан перезвонить и внести информацию о результатах разговора. Таким образом можно свести к минимуму число потерянных клиентов.

«Мы поставили цель, дать предпринимателям готовый комплекс инструментов, которые повысят качество внешних коммуникаций компании, — сказал генеральный директор «Бипиума» Виктор Никитин. Новые интеграционные решения хорошо дополняются системой ServiceDesk для приема и обработки обращений, которую мы выпустили в начале 2017 года. Данные поступают не только по телефону, и их жизненный цикл не ограничивается разговором. Каждое входящее обращение должно следовать по определенному маршруту, и мы знаем как проложить этот маршрут».

Модули «Аудит звонков» и «Пропущенные звонки» настраиваются под индивидуальные задачи бизнеса. Мобильное приложение позволяет работать с данными вне офиса.