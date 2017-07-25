«Ангстрем» запускает программу по увеличению экспортного потенциала продукции компании

«Ангстрем» объявила о запуске программы по увеличению экспортного потенциала продукции компании. Об этом во время стратегической сессии в рамках форума «Иннопром-2017» заявил генеральный директора «Ангстрем» Константин Носов. Программа предусматривает не только возможность доработки продукции по требованию конкретного заказчика, но и вывод итогового производства в места конечного потребления.

В рамках сессии «Ваш выход: успех российских проектов», которая прошла на форуме развития промышленного экспорта IndEx Forum, главной темой дискуссии стал вопрос выхода российской продукции на внешние рынки.

На сессии представили отечественные проекты, которые стали успешными на мировых рынках, и обсудили практические вопросы работы зарубежных компаний с российскими партнёрами и необходимые шаги для взаимовыгодного сотрудничества.

Как заявил Константин Носов, «Ангстрем» не только планирует, но и уже активно развивает программу развития экспортного потенциала выпускаемой продукции:

«В этом году мы запустили систему омологации – адаптация экспортных продуктов под конкретного заказчика. Сегодня совместно с Российским Экспортным Центром мы можем доводить продукт под требования конкретного заказчика практически бесплатно. Это достаточно эффективный путь, который сейчас используется и нами, и нашими заказчиками, чтобы делать конкретный продукт под конкретные решения и массово, быстро его выпускать на рынок. Следующий этап - это производство крупных решений для автопроизводителей, например, производство систем управления двигателем. Мы будем локализовать эти продукты на территории стран заказчика, то есть мы будем поставлять туда часть продукции, а конечную финишную сборку производить уже на территории этих стран».

В июне 2017 года «Ангстрем» подписал соглашение о сотрудничестве с «Российский экспортный центр». Планируется, что в результате этого сотрудничества уровень отгрузок зарубежным потребителям продукции «Ангстрема» в течение 3 лет должен достичь 3 млрд руб. в год.