Техносерв Cloud и Life Pay обеспечат кассовую ферму для нагруженных каналов онлайн-оплаты

Техносерв Cloud, облачная платформа ИТ-компании «Техносерв», и Life Pay объявили о начале сотрудничества. Совместный проект Техносерв Cloud и Life Pay позволяет реализовать полноценную кассовую ферму для высоконагруженных каналов онлайн оплаты.

Новые правила по работе с контрольно-кассовой техникой, действующие с 1 июля 2017 года, требуют от компаний, работающих с большим объемом платежей, не просто изменения процедур приема оплаты, но и внедрения технологичного решения, которое обеспечит бесперебойную работу контрольно-кассовой аппаратуры и онлайн передачу сведений о каждой транзакции в ФНС России. Речь идет о бизнесах на общей и упрощенной системе налогооблажения.

В партнерстве «Техносерв» предоставляет облачную инфраструктуру для функционирования и хранения данных решения Life Pay на базе одного из самых современных и надежных центров обработки данных.

Сервис Life Pay предлагает SaaS-платформу для организации фискальных решений любой сложности как для стандартных сайтов и cms, так и для самописных ИТ-систем любой конфигурации. В реализации решения используется проверенное оборудование ведущих производителей: «Атол» и «Старрус». На данный момент, со стороны Life Pay реализованы модули для любого типа поставщика эквайринга для следующих систем управления контентом (CMS) – Joomla, Wordpress, OpenCart, Drupal, Cs-Cart.

Облачное решение Life Pay позволяет принимать данные о продажах из множества источников для последующей фискализации. Фискализация осуществляется через один из кластеров сервер-хаба на базе облачной платформы Техносерв Cloud. Архитектура решения разработана с учетом высоких нагрузок, заложенных производителем в фискальный накопитель (до 2 чеков в секунду). При правильной конфигурации решения на стороне заказчика производительная способность кассовой фермы Life Pay фактически неограничена и может выдерживать любые пиковые нагрузки.

Результаты фискализации вместе с фискальными данными сформированных чеков отправляются в облачный сервис Life Pay для использования во внутренней отчетности и организации процедур учета заказчиком.

Помимо работы с онлайн платежами Life Pay может использоваться в качестве центрального ядра для конечных устройств, с которыми работают курьеры. Логика работы с удаленными рабочими местами определяется в процессе подключения и зависит от бизнес-процессов и пожеланий заказчика. В частности, обеспечивается полноценная передача сведений о заказах, номенклатуре, адресе доставки и иных обязательных фискальных признаках для формирования кассового чека при доставке.

Совместное решение Life Pay и «Техносерв» предназначено как для крупных корпоративных клиентов, требующих индивидуального подхода, высокой скорости реализации и учета всех особенностей бизнеса и процессов, так и для малого и среднего бизнесов.

«Для нас особенно важно организовать нашим заказчиками бесперебойную работу мобильного эквайринга вне зависимости от количества точек продаж и количества транзакций в день. Именно поэтому мы с особым вниманием выбирали облачную платформу для базирования нашей инфраструктуры, - отметила Елена Мирошникова, коммерческий директор компанииLife Pay. - Кроме того, важным аспектом при выборе партнера стало наличие у Техносерв Cloud сертификации по международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS v3.2. Он подтверждает безопасность размещения в виртуальном дата-центре Техносерв Cloud клиентских информационных систем, обрабатывающих данные платежных карт».

«Компания Life Pay занимается одним из самых динамичных бизнесов, работает на рынке обеспечения мобильных платежей и их фискализации по всем правилам российского законодательства, - отметил Никита Дергилёв, директор департамента облачных решений Техносерв Cloud. - Сегодня услугами сервиса пользуются около 28 тыс. предпринимателей, а через терминалы Life Pay совершается более 130 тыс. покупок в месяц. И это не случайно, ведь сервис позволяет не только принимать платежи, но и помогает заказчикам вести статистику продаж. Мы надеемся, что это только первый шаг в нашем взаимовыгодном партнерстве с коллегами из Life Pay».