Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей

Paragon Software Group представила плагин Paragon NTFS USB Android, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на внешнем жестком диске через Android TV или Android TV Box.

Внешний жесткий диск может быть отформатирован в любом (NTFS, FAT32, HFS+ и другие), поскольку Paragon NTFS USB Android позволяет смотреть видео в высоком или ультравысоком разрешении напрямую с внешнего носителя без дополнительных настроек или установок.

Пользователи Android TV могут пользоваться файлами c носителей, отформатированным в macOS или Windows, через смартфон, планшет, Android TV Box или Android TV, и не только просматривать их, но копировать и редактировать. Благодаря удобному интерфейсу, оптимизированному под широкоформатные экраны, искать файлы и управлять ими так же просто, как на ПК.

Paragon NTFS USB Android работает совместно с Total Commander – бесплатном менеджере файлов для разных платформ.

После установки приложения Paragon NTFS USB Android из Google Play на Android TV необходимо открыть в приложении вкладку «Volumes» и подключить USB-носитель, подключить том, нажав «Mount», а затем открыть его кнопкой «Open». В появившемся окне нужно нажать «Open Google Play» и скачать приложение Total Commander из Google Play.

Paragon NTFS USB Android разработан на основе технологии универсальных драйверов файловых систем, Paragon Universal File System Drivers (UFSD), которая делает возможным обмен данными между любыми устройствами независимо от файловой системы, и включает в себя мобильную поддержку USB-устройств. Технология обеспечивает максимальную скорость передачи данных, которая эквивалента, а в некоторых случаях даже превышает скорость собственной файловой системы устройства.

Cкачать Paragon NTFS USB Android можно в Google Play.

Пользователи могут разблокировать нужную файловую систему отдельно или приобрести ее в составе набора: NTFS 199 руб., другие файловые системы: 199 – 249 руб., набор «Все файловые системы»: 649 руб.

Все драйвера файловых систем доступны для лицензирования OEM-производителям оборудования в составе Paragon Storage SDK для Android.