«Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ

«Синимекс» разработала и интегрировала в биллинговую систему ОКБ web-приложение «Личный кабинет», предназначенное для отображения информации о платежных и закрывающих документах.

«Личный кабинет» создан для удобства клиентов ОКБ, которые теперь могут получить актуальную информацию об оказанных услугах в режиме онлайн с помощью персональной учетной записи. При разработке «Личного кабинета» в рамках общего проекта развития биллинговой системы была реализована интеграция по импорту платежных документов и актуального справочника по клиентам из системы «1С».

Биллинговая система, включая новый функционал, позволяет оптимизировать работу бухгалтерии и формализовать бизнес-процессы согласования данных с клиентскими менеджерами, снизив риски ошибок в расчетах данных.

Специалисты «Синимекса» выполнили полный комплекс работ по проекту, включая подбор платформы, проработку архитектуры, анализ и формализацию требований к системе, реализацию, внутреннее тестирование, участие в интеграционном и бизнес-тестировании на территории Бюро, а также поддержку опытно-промышленной эксплуатации.

Алексей Давыдов, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс», отметил: «Для нашей компании было интересно не просто успешно выполнить проект по разработке и внедрению биллинговой системы ежемесячной генерации счетов и актов для клиентов ОКБ, который был реализован на основе open source платформы, но и расширить ее функционал, добавив «Личный кабинет» и интегрировав его с «1С»».

Андрей Слабкий, заместитель генерального директора Объединенного Кредитного Бюро, сказал: «Внедрение биллинговой системы, включающей приложение «Личный кабинет», позволило повысить уровень обслуживания клиентов и оптимизировать работу бухгалтерии».