Oxford Economics и SAP: 84% глобальных компаний считают цифровую трансформацию критичной

SAP и Oxford Economics провели совместное исследование среди глобальных компаний трендов цифровой трансформации, которое определило четыре главные черты лидеров в данной категории. Согласно исследованию, представители 84% глобальных компаний считают, что в ближайшие 5 лет цифровая трансформация станет критически важной для выживания. Однако лишь 3% опрошенных приняли меры для трансформации своих компаний.

Результаты исследования указывают на возможные проблемы для компаний, которые отстают в цифровой трансформации своего бизнеса. Организации, которые приняли масштабные меры по внедрению новых технологий, заявляют значительно большей доле рынка (85 процентов vs. 41%) и прибыльности (80% vs. 53%).

Компании, названные в опросе лидерами, ожидают рост выручки на приблизительно 23% больше в следующие два года, чем другие опрошенные организации. Также, согласно исследованию, участники опроса из всех индустрий и компаний всех размеров назвали цифровую трансформацию в числе трёх главных стимулов для роста прибыли в будущем.

«Исследование SAP о цифровой трансформации: 4 особенности, отличающие лидеров» является самым исчерпывающим среди других подобных работ. Для подготовки исследования были опрошены более 3000 руководителей высшего звена в 17 странах и регионах. Оно определяет вызовы, возможности, ценности и ключевые технологии, которые приводят в действие цифровую трансформацию. В результате исследования также были определены 100 компаний, ставших цифровыми лидерами – лучшие компании в коммуникациях между людьми, оборудованием и бизнесами.

Цифровых лидеров отличают четыре ключевые черты.

Цифровая трансформация как настоящее преобразование. 96% представителей компаний-лидеров говорят, что цифровая трансформация является ключевой бизнес-целью – среди остальных организаций об этом говорят только 61%. Трансформация расширяет в компании то, как они общаются с клиентами, поставщиками и партнёрами. Трансформация распространяется на всю компанию, на то, как они общаются с клиентами, поставщиками, партнёрами.

Функции для клиентов на первом месте. 70% процентов лидеров заявляют, что цифровая трансформация уже увеличивает уровень удовлетворенности клиентов (против 22% среди остальных компаний). Качество обслуживания клиента является путём к успешной цифровой трансформации.

Приоритетное внимание талантам. 71% компаний-лидеров говорят, что шаги по пути цифровой трансформации упрощают привлечение и удержание талантливых сотрудников (54% в остальных компаниях).

Инвестиции в передовые технологии. 50% цифровых лидеров уже работают с искусственным интеллектом и машинным обучением (только 7% остальных компаний занимаются этим). Они также активно инвестируют в Big Data и аналитику (94% vs. 60%) и интернет вещей (76% vs. 52%). Использование бимодальной ИТ-архитектуры позволяет Цифровым Лидерам эффективно управлять уже установленными системами и в то же время быстро интегрировать новые технологии.

«Больше не существует выбора между цифровой трансформацией и её отсутствием – теперь это неотъемлемый фактор для увеличения прибыли, доходов и роста компании, - сказал Вивек Бапат (Vivek Bapat), старший вице-президент и глобальный руководитель по направлению маркетинговой стратегии и идейного лидерства в SAP. – Руководителям нужно перейти от простого понимания важности цифровой трансформации к полноценному воплощению этих идей в своём бизнесе. Это требует инновационных прорывных технологий, инвестиций в навыки работы с цифровыми технологиями и в переквалификацию уже нанятых сотрудников. Два следующих года станут показательными и разделят победителей цифровой трансформации и тех, кто остался позади».

Полная версия исследования доступна по ссылке.