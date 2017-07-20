Искусственный интеллект от Microsoft научился распознавать эмоции

Microsoft объявила о том, что Text Analytics API позволяет анализировать эмоциональную окраску повествования по шкале от 0% (очень негативная) до 100% (очень позитивная). Сервис поддерживает русский и английский, а также еще 13 языков: французский, немецкий, итальянский, испанский, датский, голландский, финский, греческий, норвежский, польский, португальский, шведский и турецкий.

Сфера применения технологии может быть очень широкой. Подобное решение будет полезно, к примеру, представителям бизнеса для выявления соотношения положительных и отрицательных отзывов о компании, или же специалистам по коммуникациям для отслеживания тональности публикаций.

Text Analytics API – один из сервисов пакета Microsoft Cognitive Services, которые позволяют разработчикам встраивать готовые «умные» алгоритмы в свои продукты. Среди других сервисов пакета – инструменты распознавания изображений, лиц, речи, и многие другие.

Попробовать Text Analytics API в действии можно в демо. Что касается модели использования API, его можно интегрировать, к примеру, с Twitter, а затем визуализировать результаты эмоционального анализа твитов с помощью Microsoft Power BI в сервисе автоматизации Microsoft Flow.