Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB

Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представляет собой универсальную технологию интеграции и является эффективным средством обеспечения стабильности и полноты информационного обмена между различными системами.

Новый релиз содержит два ключевых дополнения. Компонент «Axelot Datareon ESB. Сервер хранения сообщений». Предназначен для хранения всей информации, прошедшей через Axelot Datareon ESB. Также позволяет выполнять сквозной анализ передачи данных между системами, от события возникновения данных до конечных точек получения данных, с анализом маршрута прохождения.

Компонент «Axelot Datareon ESB. Менеджер узла». Архитектура Axelot Datareon ESB построена на компонентной модели со слабыми связями, что позволяет легко выполнять горизонтальное масштабирование сети передачи данных. Все компоненты работают в среде с активным мониторингом их состояния и отдельным механизмом, реализующим управление в сценариях отказа или потери управляемости любым компонентом системы. Реализована реактивная модель управления в рамках физического узла сети. Этот компонент устанавливается на каждый физический или виртуальный сервер, на котором будут размещены рабочие компоненты шины. Из списка служб сервисов исключены отдельные сервисы. В списке присутствует только служба менеджера узлов (ESB Node Manager).

Также изменениям подверглись некоторые процессы. Упрощена схема развертывания сервиса автообновления. Автообновление автоматически доступно для всех узлов схемы без дополнительной установки отдельного компонента.

Снижено количество операций I/O жесткого диска при передаче служебной информации благодаря упрощению схемы развертывания сервиса LogSender. Повышена пропускная способность сервера передачи данных.

Реализована возможность формирования более сложных sql-запросов для выборки данных из БД. Повышено удобство настройки конечной точки. Появилась возможность поиска событий обработки сообщений по отдельным частям тела сообщения.

Сбалансирована нагрузка на очереди «1С»: добавлена возможность настройки порогового размера очередей в «1С», при достижении которого отправка сообщений приостанавливается.