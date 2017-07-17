ViewSonic представила новую серию интерактивных дисплеев ViewBoard UHD 4K с сенсорным экраном

ViewSonic представила новую линейку интерактивных плоских панелей ViewBoard для залов заседаний и учебных аудиторий. Серия ViewSonic IFP50 включает в себя панели: IFP6550 (65 дюймов), IFP7550 (75 дюймов) и IFP8650 (86 дюймов) с разрешением UHD 4K (3840x2160) и сенсорным экраном с распознаванием касания до 20 точек (в зависимости от ОС).

Серия ViewSonic ViewBoard IFP50 построена на базе сенсорной панели, которая позволяет нескольким пользователям одновременно писать или рисовать на поверхности дисплея с помощью стилуса или пальцев, либо обоими способами одновременно. Данные интерактивные сенсорные панели предоставляют мощные вычислительные возможности для добавления аннотаций и воспроизведения мультимедиа без использования ПК. Новинки оснащены встроенным четырехъядерным процессором ARM и операционной системой Android 5.0, памятью емкостью 2 ГБ и хранилищем на 16 ГБ.

ViewBoard IFP6550, IFP7550 и IFP8650 являются готовыми к работе решениями и поставляются с эксклюзивным программным обеспечением ViewSonic vBoard и Cast, а также с программным обеспечением Zoom для видеоконференций. Простые в использовании решения vBoard позволяют пользователям записывать, выделять, редактировать и преобразовывать документы и изображения на экране в реальном времени. Встроенное программное обеспечение Cast гарантирует, что контент может использоваться совместно с любым мобильным устройством на дисплее ViewBoard, в то время как Zoom поддерживает видеоконференции и дистанционное обучение для 10 пользователей в разных точках. Также в комплект поставки включено программное обеспечение vController, которое реализует простой и интуитивно понятный интерфейс для удаленного управления.

«Серия ViewSonic ViewBoard IFP50 - наши самые современные, очень удобные и простые в использовании интерактивные дисплеи, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - Интерактивные плоские панели ViewBoard разработаны для использования в деловой и образовательной средах, они оснащены функциями, которые позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и обмениваться контентом различными способами, в том числе используя мобильные устройства. Благодаря собственному разрешению 4K, эти дисплеи обеспечивают невероятное качество изображения, а также эффективные, сверхбыстрые вычисления и высококачественные сенсорные возможности».

Новые дисплеи ViewSonic ViewBoard оснащены широким набором интерфейсов, включая порт HDMI, композитный порт, VGA, YPbPr, аудиовыход SPIDF, USB 2.0 и 3.0, RJ45, вход / выход RS232, слот OPS для ПК, слот SDM и аудиовход / аудиовыход, что обеспечивает простое подключение к самым различным вычислительным и мультимедийным устройствам. Все дисплеи имеют уровень яркости 450 нит, а время отклика 8 мс гарантирует, что контент будет содержать минимум видимых артефактов при очень четких и ярких изображениях. Серия IFP - это надежные дисплеи, с антибликовым покрытием, с закаленным стеклом 7H, что делает их идеальными для различных сред, будь то зал заседаний или класс, где поощряются интерактивность и совместное обучение.