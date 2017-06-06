Выручка VMware за первый квартал 2018 финансового года выросла на 9%

Компания VMware объявила финансовые результаты за первый квартал 2018 финансового года. Выручка за первый квартал составила $1,74 млрд, что на 9% выше по сравнению с первым кварталом 2016 г. Доход от продажи лицензий за первый квартал составил $610 млн, что на 7% выше по сравнению с первым кварталом 2016 г., сообщили CNews в VMware.

Чистая прибыль по стандарту GAAP за первый квартал составила $232 млн, или $0,56 на разводненную акцию, увеличившись на 48% на разводненную акцию, по сравнению с $161 млн, или $0,38 на разводненную акцию, в первом квартале 2016 г. Чистая прибыль не по GAAP за отчетный квартал составила $412 млн, или $0,99 на разводненную акцию, увеличившись на 15% на разводненную акцию, по сравнению с $366 млн, или $0,86 на разводненную акцию, в первом квартале 2016 г.

Операционная прибыль по стандарту GAAP за первый квартал составила $238 млн, что на 24% выше по сравнению с первым кварталом 2016 г. Операционная прибыль не по GAAP достигла $495 млн, что на 11% выше по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

Денежные поступления от основной деятельности за первый квартал составили $775 млн, поток свободных денежных средств — $726 млн. По состоянию на 5 мая 2017 г. денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили $8,6 млрд, а доходы будущих периодов — $5,2 млрд.

Общая выручка совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросла на 10% в годовом исчислении. Исключая влияние продажи vCloud Air на доходы будущих периодов, общая выручка совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов выросла на 12% в годовом исчислении.

Доходы от продажи лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов увеличились на 7% в годовом исчислении. Исключая влияние доходов будущих периодов от продажи vCloud Air, доходы от продажи лицензий совокупно с последовательным изменением в доходах будущих периодов увеличились на 10% в годовом исчислении.

«Мы очень довольны результатами первого квартала. Наша стратегия находит отклик во всех регионах и стимулирует интерес со стороны заказчиков на решения для SDDC и облаков, а также на наши предложения для цифровых рабочих пространств, — заявил Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), главный исполнительный директор компании VMware. — Мы также продолжаем развивать партнерскую экосистему VMware, объявив о совместных проектах с Dell EMC, Google, Microsoft и Oracle для предоставления заказчикам более полных решений для облака, приложений и устройств».

Ключевые события и стратегические анонсы

В апреле VMware представила новый релиз VMware vSAN с нативной защитой для гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), доступной совокупной стоимостью владения (TCO) и высокой производительностью систем хранения All-Flash.

В течение квартала был расширен ряд альянсов, призванных увеличить число устройств и приложений, управляемых платформами вычислений для конечного пользователя VMware. Так, компания объявила о том, что VMware Horizon Cloud будет работать с Microsoft Azure. Эта интеграция позволит заказчикам ускорить переход на Windows 10 и перенести виртуальные десктопы VMware в среду Azure в организациях.

Также VMware и Oracle объявили о новой совместной инициативе по упрощению управления и обеспечению дополнительных средств безопасности в пакете мобильных бизнес-приложений Oracle и службе Oracle Mobile Cloud Service (OMCS) для мобильных устройств.

VMware и Google объявили о планах по ускорению принятия Chromebook. Кроме того, VMware объявила о расширении партнерства с Samsung для унификации опыта работы бизнес-пользователей на мобильных устройствах и десктопе с помощью Galaxy S8 и Workspace ONE.

Помимо того, компания анонсировала расширенный стратегический альянс с Pivotal по предоставлению новой специализированной инфраструктуры для разработчиков «Developer-Ready Infrastructure» на основе интеграции программно-определяемого ЦОДа от VMware и Pivotal Cloud Foundry. Первый пример такой интеграции — интеграция с продуктом NSX.

VMware представила VMware Pulse IoT Center, решение для управления инфраструктурой интернета вещей (IoT) корпоративного класса, которое поможет заказчикам управлять своими IoT-проектами, эксплуатировать, масштабировать и защищать их на расстоянии от периферии до облака.

Уточненный фискальный календарь

С 1 января 2017 г. вступил в силу пересмотренный финансовый календарь VMware. Первый фискальный год по обновленному финансовому календарю VMware начался 4 февраля 2017 г. и завершится 2 февраля 2018 г. Период с 1 января 2017 г. по 3 февраля 2017 г. был зарегистрирован как переходный, сведения по нему будут предоставляться как за отдельный период в отчете VMware по форме 10-Q на первый квартал финансового 2018 года, пояснили в компании.

В поквартальных финансовых результатах в годовом сравнении, представленных в этом пресс-релизе, финансовые результаты VMware за первый квартал финансового 2018 года (с 4 февраля 2017 г. по 5 мая 2017 г.) сравниваются с финансовыми результатами VMware за первый квартал финансового 2016 года (с 1 января 2016 г. по 31 марта 2016 г.). Последовательные изменения в доходах будущих периодов по общей выручке и по доходам от продажи лицензий за первый квартал финансового 2018 года выявляются путем сравнения балансов VMware по доходам будущих периодов по общей выручке и по доходам от продажи лицензий по данным на 3 февраля 2017 г., последний день переходного периода, с соответствующими балансами от 5 мая 2017 г., последний день первого квартала финансового 2018 года VMware.