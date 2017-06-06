«Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») объявила о том, что ее интеллектуальная система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» получила новый упрощенный интерфейс автоматизированной удаленной настройки перекрестков.

Интеллектуальные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Вокорд-Трафик» работают на дорожных перекрестках в городах и населенных пунктах практически всех субъектов Федерации – от западных границ до рубежей Дальневосточного федерального округа. «Вокорд-Трафик» фиксирует такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, заезд за стоп-линию, поворот из запрещенного ряда, непропуск пешехода и другие.

Полностью переработанный интерфейс системы «Вокорд-Трафик» имеет ряд принципиальных отличий от предыдущих версий и позволяет выполнять настройку перекрестка дистанционно – с удаленной рабочей станции. Настройка производится через центральный сервер, и её параметры применяются сразу на всех перекрестках, находящихся в зоне ответственности одного ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений).

Существенным преимуществом нового интерфейса является и единый редактор экспорта, который позволяет генерировать любые виды отчетов по нарушениям. В нем также предусмотрены разные форматы документов доказательной базы, шрифты, подписи и т.п., которые, в зависимости от региона, имеют ряд различий и могут со временем меняться. Таким образом, внесение изменений в шаблоны производится один раз на всех точках контроля одновременно.

В новом интерфейсе системы не требуется вручную создавать дополнительные конфигурации для настройки оборудования. Загрузка дерева устройств, которое включает в себя контроллер, обзорные камеры, камеры распознавания номеров транспортных средств и вводно-распределительное оборудование, производится автоматически.

В единый интерфейс настройки внесены функции, которые раньше были реализованы в отдельных приложениях и утилитах, например, настройка зоны пересечения стоп-линии, зоны проезда на красный свет или полосы движения. Поддерживается управление масштабированием изображения.

«Новый интерфейс "Вокорд-Трафик" позволяет автоматизировать большую часть работы по настройке перекрестков, и осуществлять её дистанционно. Помимо широкого функционала комплексов и высокого качества фото- и видеоматериалов, которые фиксируют правонарушения как днем, так и ночью, "Вокорд-Трафик" является единственной системой с удобным и простым интерфейсом, позволяющим осуществлять быструю настройку изменяемых параметров, в том числе шаблонов экспортируемых документов. В настоящее время систем с подобной автоматической настройкой перекрестков на рынке не предлагает никто», – отметили в компании «Вокорд».