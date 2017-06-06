Тайваньская Sercomm открыла офис в России

Тайваньская компания Sercomm Corporation объявила об открытии офиса в России и своих планах работы в нашей стране. Как рассказали CNews в компании, российское подразделение займется разработкой софта, а также в ближайшее время планирует организовать в РФ производство оборудования - домашних роутеров и камер видеонаблюдения. Как уточнили в компании, несмотря на рост стоимости в результате локализации, в Sercomm готовы к этому чтобы избежать регуляторных рисков.

Sercomm Corporation работает на российском рынке более 7 лет. Офис Sercomm расположен в технопарке «Отрадное» в Восточном административном округе Москвы. В России компания планирует развиваться по тому же пути, как и в Китае, на рынок которого Sercomm вышел в 2000 г.

Президент и генеральный директор Sercomm Corporation Джейс Ванг отметил: «Открытие офиса в России - это важнейший шаг для Sercomm, потому что это наш первый центр разработки ПО вне Китая. Перед организацией локального производства в Китае мы позаботились о построении службы инженеров-разработчиков, которые могут создавать программную и аппаратную части продукции. Когда мы сформировали инженерную службу и когда наши инженеры-разработчики достигли необходимого уровня квалификации, мы начали создавать собственное производство».

В российском офисе работает 15 человек, однако штат будет расширяться. Компания в первую очередь планирует нанимать разработчиков ПО и аппаратных платформ.

«Российский рынок мы считаем перспективным, тут много бизнес-возможностей. В течение 3-4 лет мы рассчитываем увеличить количество персонала втрое, до 40-50 человек», - сказал Джеймс Ванг. Он подчеркнул, что намерен наделить российский персонал акциями Sercomm, чтобы мотивировать их лучше работать.

Позже российский офис Sercomm будет обеспечивать развитие бизнеса тайваньской корпорации не только в России, но и в Европе и в Средней Азии. Джеймс Ванг считает, что офис сможет стать глобальным хабом компании, работающим и на Европу, и на Азию.

Генеральный директор российского представительства Sercomm Глеб Федоров отметил: Выбор «технопарка для размещения офиса был связан с несколькими факторами - соотношение цены и качества, а также льготы для ИТ-компаний. В частности, резидент технопарка будет платить меньший налог на прибыль. У нашей компании пока такой квалификации нет, но принципиально такая возможность существует. Мы хотим разрабатывать софт, заниматься направлением IoT и, самое главное, развивать экспертизу Sercomm на российском рынке».

По его словам, компания поставляет в Россию более миллиона устройств в год. Более половины из них, около 600 тыс. устройств, Sercomm поставляет для таких заказчиков, как «Ростелеком» и МГТС.

Чтобы производить в России оборудование, компания планирует либо организовать сборку по контракту, либо совместное предприятие по сборке устройств. Вопрос в стадии обсуждения с двумя площадками, однако пока контракта нет. Планируется, что устройства будут собираться из компонентной базы и софта, которые будут сделаны в России.

«Это неминуемо означает серьезное повышение цен на продукцию Sercomm в России. Но мы к этому организационно и технологически готовы, - отметил Глеб Федоров. - Но в условях регуляторных рисков, мы готовы организовать производство в России. Более того, мы думаем, что при правильных подходах можно получить от этого дополнительные преимущества».