«ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза»

В дочернем обществе компании «Газпром добыча Оренбург» — «Волгоуралнипигаз» — СЭД CompanyMedia была интегрирована с корпоративной почтой Zimbra. Интеграция почтового приложения и системы электронного документооборота проведена специалистами компании «ИнтерТраст». По итогам проекта пользователи «Волгоуралнипигаза» перешли к использованию современного почтового решения, отличающегося легкостью в установке и администрировании, сообщили CNews в «ИнтерТраст».

Как отмечается, «Волгоуралнипигаз» является давним заказчиком компании «ИнтерТраст» — система управления документами и задачами CompanyMedia используется в институте с 2007 г. С помощью СЭД автоматизированы делопроизводство, обработка поручений руководства, формирование отчетов в области документооборота, а также работа с договорной документацией.

В 2016 г. в «Волгоуралнипигазе» было принято решение о переходе на почту Zimbra. Работы по установке и настройке почтового клиента проводились специалистами «ИнтерТраст». Миграция была обусловлена стремлением сократить затраты на лицензирование программного обеспечения для рабочих мест. Zimbra предоставляет развитый функционал электронной почты, ведения календаря и организации коллективной работы. По отзыву «Волгоуралнипигаза», Zimbra отличается высокой степенью готовности за счет поддержки виртуализации, сетевого резервирования и восстановления данных, включая работу на уровне индивидуальных почтовых ящиков.