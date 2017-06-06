«Интермаст» будет предлагать СХД под управлением ПО Raidix

Компания «Рэйдикс», разработчик программно-определяемых СХД, заключила партнерское соглашение с екатеринбургским интегратором решений «Интермаст». Партнер занимается конфигурацией систем хранения данных на базе аппаратных технологий IBM, Lenovo, Hitachi, Infortrend и других производителей, сообщили CNews в «Рэйдикс». Включая СХД под управлением Raidix в линейку продуктов, «Интермаст» предлагает региональным партнерам и конечным заказчикам на Урале оптимальные по соотношению цены и производительности решения от начального уровня до высокомасштабируемых кластеров хранения.

Развивая локальную партнерскую экосистему, «Рэйдикс» предлагает российским партнерам условия сотрудничества в рамках различных бизнес-моделей. Системные интеграторы и сборщики оборудования используют ПО Raidix как программный компонент для построения высокопроизводительных, отказоустойчивых и рентабельных систем хранения, соответствующих конкретным задачам предприятий. Поставщики ИТ-решений внедряют технологию Raidix для реализации комплексных ИТ-проектов в корпоративном и государственном секторе.

Среди технических и коммерческих особенностей Raidix: RAID-библиотека на рынке, патентованные уровни RAID для оптимизации производительности при работе с большими объемами данных; универсальная совместимость со сторонним оборудованием, гибкая аппаратно-независимая архитектура на основе стандартного «железа»; поддержка интерфейсов доступа SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP); эластичная масштабируемость путем добавления новых узлов хранения без снижения производительности; гибкая интеграция в существующую инфраструктуру заказчика, совместимость с ресурсоемкими профессиональными и корпоративными приложениями; высокая маржинальность решения для партнеров и системных интеграторов.

Российская технология Raidix сертифицирована для закупок российскими предприятиями и государственными структурами. Системы на базе ПО Raidix позволят заказчикам «Интермаст» воспользоваться возможностями программы импортозамещения и сократить расходы на обеспечение инфраструктуры хранения и видеоаналитики, заявили в «Рэйдикс».