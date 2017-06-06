ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС

«Электронные Офисные Системы» выпустила новую версию системы eDocLib – 2.6.2. Этот продукт реализован на Web-технологиях, относится к классу ECM и одновременно является платформой для создания произвольных конфигураций под специфические задачи.

ЭОС развивает эту систему уже более 10 лет, изменяя ее в соответствии с актуальными трендами рынка и потребностями клиентов. Сегодня eDocLib «из коробки» поддерживает наиболее востребованные бизнес-процессы – создание электронных хранилищ (архивов) текстов, графических файлов, мультимедиаконтента, коллективную работу над проектами, документооборот, обеспечение доступа к базам, в том числе для внешних пользователей.

Клиенты создают в eDocLib архивы договоров, финансовой, проектной, разрешительной документации, нормативных правовых актов и др. На платформе eDocLib разработано множество специализированных конфигураций, самая востребованная из которых – eDocLib: «Хранение и оцифровка». Для автоматического извлечения метаданных (наименования, даты, суммы и т.д.), их переноса в карточки и рубрицирования могут использоваться интеллектуальные технологии от ABBYY, что позволяет ускорить обработку документов на этапе их ввода в eDocLib.

Экспоненциальный рост информационных массивов и расширение сферы применения электронных документов за пределы корпоративного контура диктуют повышенные требования к ECM-системам. Дополнения в eDocLib 2.6.2 полностью отвечают потребностям наших клиентов в решении новых задач на новом технологическом уровне. В их числе обновление интерфейса и расширенные возможности его кастомизации, новые инструменты для ускорения создания и обработки объектов, дополнительные возможности экспорта-импорта и интеграции, обновленная политика администрирования пользовательских прав и многое другое.

В версии 2.6.2 появились новые инструменты, ускоряющие и упрощающие работу с файлами. Теперь прямо из карточки объекта возможен предпросмотр файлов всех популярных форматов, в том числе приложений MS Office. Можно просматривать форматы GIF, PNG, JPG, WMV, PDF, TIF, TIFF, DOC, DOCX, DOCM, RTF, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPTM. Несколько файлов PDF можно объединять прямо в интерфейсе системы, без запуска стороннего приложения.

Стало проще создавать новые объекты. Теперь можно настроить автоматическое формирование новой версии карточки, если изменяются ее определенные атрибуты. Для быстрого создания однотипных объектов в режиме просмотра введена команда «Создать документ той же группы».

Возможности поиска в версии 2.6.2 расширены за счет использования новых поисковых операторов. Введен поиск по наличию или отсутствию значений в реквизитах, также теперь можно искать по всем имеющимся версиям документа.

В версии 2.6.2 появилось много дополнительных возможностей для индивидуализации интерфейса и его настройки в соответствии со под спецификой бизнес-процессов. Сотрудники могут настраивать порядок следования элементов панели управления методом «drag&drop», регулировать под себя режим окна предпросмотра, а система «запоминает» эти настройки для конкретного пользователя. Также реализовано копирование поисковых запросов и фильтров, использующихся в личных папках и рубриках. В экранные формы теперь можно добавлять кнопки, отвечающие за выполнение новой команды на сервере приложения или открытие диалогового окна.

Сегодня библиотеки, базы нормативных документов, архивные материалы, техническая документация и многое другое все чаще предлагается использовать как сервисы – через интернет, в платном или бесплатном варианте. Для этой сферы применения в eDocLib добавлена возможность создания пользователей с ограниченным временем доступа. Кроме этого, пользователями системы теперь могут быть не только должностные лица, но и граждане.

В новую версию добавлена поддержка всех популярных браузеров OS Windows: MS Internet Explorer 11 для Windows 7, 8.1; MS Edge для Windows 10; Google Chrome для Windows 7, 8.1, 10.

В версии 2.6.2 есть и много других изменений – они затронули контур документооборота и работу с поручениями, операции экспорта-импорта, модуль администрирования, маршрутизацию и др. Отдельное внимание было уделено повышению скорости работы системы в различных режимах.

По результатам тестирования eDocLib 2.6.2 продемонстрировала значительное улучшение эргономических показателей пользовательского интерфейса и сокращение времени на типовые операции.