DLP-система от «СёрчИнформ» защищает данные «Кубанской нефтегазовой компании»

«Кубанская нефтегазовая компания» внедрила DLP-систему «Контур информационной безопасности СёрчИнформ» для защиты конфиденциальных данных. Главные задачи, стоящие перед продуктом: предупреждение утечек информации, контроль рабочей активности персонала и соблюдения регламентов, рассказали CNews в компании «СёрчИнформ».

«КНГК-Групп» занимается проектированием и инжинирингом, разрабатывает бизнес-проекты под ключ, оказывает услуги менеджмента и аудита, а также консультирует по вопросам финансов и управления активами. Сфера специфична, критичные данные разноплановы и объем их велик, поэтому компания предъявляет жесткие требования к возможностям DLP. По отзыву заказчика, «КИБ СёрчИнформ» на практике подтвердил, что соответствует этим требованиям.

«Мы перешли на “Контур информационной безопасности” с решения другого вендора. Система стабильна при работе с большими массивами данных, более гибка в настройке, оперативна и при этом дает глубокую аналитику. Некоторые методы анализа уникальны, и теперь по опыту могу сказать, что они эффективны, — заявил директор ИТ-департамента «КНГК-Групп» Иван Мищенко. — Свою роль в выборе также сыграла качественная техподдержка. На начальном этапе тестирования возникла сложность. Часть возможностей системы была недоступна на нашей виртуальной инфраструктуре из-за ее редкой, можно сказать, уникальной реализации. Путем доработок и тонких настроек мы с помощью специалистов “СёрчИнформ” устранили неполадки. И только после этого начался тестовый период. Клиентоориентированность разработчика стала очередным доводом в пользу выбора именно этого продукта».

«Мы развиваем продукт, отталкиваясь от практических задач клиентов. И сотрудничество с “КНГК-Групп” в очередной раз доказывает это. Благодаря такому подходу КИБ дает первые результаты уже на этапе тестирования, — пояснил ведущий аналитик «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. — Кроме того мы оптимизируем продукт, чтобы упростить работу специалистов по безопасности. Так, в прошлом году КИБ научился проверять изображения и обнаруживать подделки, начал отслеживать сканы документов по печатям. Расширились возможности поиска по видео, и система начала автоматически распознавать в потоке информации паспорта, кредитные карты и другие документы с персональными данными».