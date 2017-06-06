BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС

Компания Polycom оснастила своими решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) 50 распределенных по миру офисов компании BMC Software (BMC), глобального разработчика ПО для оптимизации бизнес-процессов. В результате около 6 тыс. сотрудников BMC стали применять для совместной работы решения Polycom, Microsoft Enterprise Voice и Skype для бизнеса. Ежедневно в штаб-квартире BMC профессионалы всех уровней общаются со своими коллегами из других стран с помощью видеосвязи. Новая система совместной работы и унифицированных коммуникаций позволяет сотрудникам поддерживать контакт вне зависимости от их местоположения и расстояний между собеседниками, рассказали CNews в Polycom.

До начала сотрудничества с Polycom сотрудники BMC ежемесячно тратили на аудиоконференции около 6 млн минут. После реализации совместного с Polycom проекта количество времени, затрачиваемого на аудио- и видеозвонки, увеличилось до 10 млн. Вместе с тем, удалось сократить общий объём расходов на связь. До реализации проекта BMC ежемесячно платила предыдущему провайдеру услуг конференц-связи около $380 тыс. за 5-6 млн минут. В то же время, объём сопутствующих расходов на услуги SaaS и УАТС составлял $2 млн в год. Решения Polycom RealConnect и Skype для бизнеса помогли сократить издержки компании до $15 тыс. в месяц. Сотрудники компании стали чаще проводить видеосовещания, что в сочетании с изменением корпоративной политики деловых поездок привело к сокращению транспортных расходов BMC на 13%, сообщили в компании.

Современная система совместной работы и унифицированных коммуникаций открыла перед сотрудниками BMC новые возможности делового общения с кем угодно, где угодно и когда угодно. При этом интеграция систем Polycom с приложениями Microsoft повысила удобство совместной работы благодаря использованию единого интерфейса для всех устройств и переговорных. По отзыву BMC Software, ранее каждый сотрудник тратил на подключение к сеансу конференц-связи не менее 3-4 минут, что в масштабе компании вызывало большие потери рабочего времени. После внедрения Polycom RealConnect участникам сеансов ВКС стало достаточно зайти в переговорную комнату и нажать кнопку «присоединиться». При этом возможность использования видеоконференцсвязи доступна сотрудникам BMC любого уровня.

В крупнейших технологических центрах компании научно-исследовательские группы и отделы адаптивной разработки ПО используют решения интерактивной работы с контентом на базе Polycom RealPresence Group и ВКС-решения Polycom RealPresence Centro с панорамной камерой, которая охватывает всё помещение. Центральное расположение мониторов Polycom RealPresence Centro позволяет каждому сотруднику поддерживать естественный визуальный контакт с другими участниками видеопереговоров. Неформальная обстановка, возможность видеть одновременно всех участников беседы и необычный формат создают для инженеров более продуктивные условия работы, отметили в Polycom.

На рабочих местах топ-менеджеров и директоров компании были установлены интеллектуальные центры для групповой совместной работы Polycom RealPresence Trio с высоким качеством голосовой связи и возможностью передачи контента с личного смартфона, планшета или ПК. По словам представителей заказчика, простота эксплуатации решений Polycom позволила сотрудникам быстрее адаптироваться к новой системе ВКС. Бесшовная интеграция систем Polycom с приложениями Miscrosoft упростила развёртывание инфраструктуры.

В целом, как отмечается, всего за несколько лет сотрудничества с Polycom руководство BMC добилось кардинальных изменений в своей компании, сократив коммуникационные издержки на миллионы долларов и выстроив культуру совместной работы.