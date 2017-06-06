AspenTech представила программный комплекс aspenONE 10

Aspen Technology объявила о выпуске программного комплекса aspenONE версии 10, решения для управления промышленными активами и цепочками поставок, а также для инженерного проектирования и производства. Новая версия aspenONE поддерживает весь процесс эволюции компании от оптимизации производственного процесса до оптимизации промышленных активов, следующего этапа оптимизации, который делает лидирующие компании еще лучше, приводя к увеличению финансового дохода за весь жизненный цикл актива.

Десятая версия программного комплекса aspenONE включает пакет aspenONE Asset Performance Management (APM), первый в отрасли полный набор инструментов для управления эффективностью строительных работ, производственных процессов и промышленного оборудования. Пакет aspenONE Asset Performance Management от компании AspenTech сочетает в себе три десятилетия опыта в области глубокого моделирования производственных процессов с решениями Big Data в режиме реального времени и машинным обучением. Новый программный пакет APM предназначен для увеличения срока безотказной работы активов, повышения надежности производства, продления срока службы оборудования и достижения оптимальной общесистемной операционной эффективности чтобы повысить рентабельность производства.

Встроенный программный набор APM analytics содержит рекомендации к решениям для нескольких уровней производительности активов. Полный анализ рисков с помощью программного обеспечения Aspen Fidelis Reliability помогает определять уровень доступности промышленных активов и выявлять эксплуатационные риски посредством моделирования надежности и симуляции.

Для анализа производственных процессов пакет включает ПО Aspen Asset Analytics, которое помогает провести оценку основных причин нарушения процессов, прогнозировать будущие случаи нарушений и прописывать рекомендации, чтобы их избежать. Быстро настраиваемое и развертываемое готовое решение для аналитики неполадок колонного оборудования использует ансамблевое моделирование для обеспечения эффективных операционных инструкций. Также включенное в пакет программное обеспечение Aspen ProMV повышает надежность процесса и увеличивает срок бесперебойной работы актива, используя расширенный многофакторный анализ процессов для непрерывного и периодичного отслеживания производительности.

Для аналитики производительности оборудования пакет включает ПО Aspen Mtell, которое использует анализ на основе машинного обучения для прогнозирования сбоев, понимания, почему они происходят, и что делать, чтобы их избежать.

Новая версия ПО aspenONE Engineering позволяет оптимизировать конструкцию промышленных активов, учитывая капитал, энергетический фактор, управляемость, экологичность, безопасность и доходность, при этом расширяя возможности совместной работы, что приводит к устойчивой доходности. Специализированные химические и фармацевтические компании вкладывают значительные инвестиции в быструю разработку и выпуск новых продуктов на рынок. ПО Aspen Plus в десятой версии программного комплекса aspenONE расширяет моделирование от непрерывного до периодичных и полунепрерывных процессов отслеживания производительности, помогая компаниям ускорить разработку новых продуктов и оптимизировать производство, чтобы эффективно конкурировать на рынке.

Компаниям в сфере проектирования, поставок и строительства (ЕРС) необходимо ускорять реализацию проектов и снижать риски, чтобы эффективно конкурировать на рынке. Новое ПО на веб-основе Aspen Basic Engineering упрощает интеграцию данных в ходе подготовки предпроектной документации и проектирования и улучшает сотрудничество между глобально распределенными командами.

Перерабатывающие предприятия сталкиваются с частыми операционными изменениями и эксплуатационными рисками активов. Быстрая калибровка модели для получения производственных данных предприятия возможна с ПО Aspen Plus и Aspen HYSYS, которое предназначено для поддержки операционных процессов, снижения эксплуатационных расходов и повышения производительности.

Опираясь на проверенный движок PIMS-AO, новое ПО Aspen Unified PIMS обладает современной веб-архитектурой с возможностями масштабируемого высокопроизводительного вычисления, что позволяет более эффективно взаимодействовать и делать более точные выводы о производительности модели. Первый из семейства продуктов «Unified», с помощью которых предполагается унифицировать производственный процесс от планирования до составления расписания и мониторинга производительности, Aspen Unified PIMS изначально будет ориентирован на определенный набор клиентов, выбранных компанией для выпуска программного комплекса aspenONE версии 10.

Программный комплекс aspenONE версии 10 доступен уже сейчас. По модели лицензирования aspenONE клиенты могут перейти на новую версию без дополнительных затрат.

Мухаммад Аднан (Muhammad Adnan), инженер по планированию, Yanbu Aramco Sinopec Refining (YASREF), отметил: «Aspen Unified PIMS принесет огромную пользу для YASREF, обеспечив более быстрое обучение новых специалистов по планированию. Есть много особенностей, которые помогают новым пользователям проще понять модель. Есть очень наглядная технологическая схема, в которой представлены потоки, поэтому мы можем проследить за материалами».

Антонио Пьетри (Antonio Pietri), главный исполнительный директор и президент AspenTech, сказал: «AspenTech помогает расширить границы возможного. Последний выпуск программного обеспечения aspenONE показывает, что самые большие трансформации в процессе роста производительности еще впереди. Программные пакеты по управлению цепочками поставок, инженерному проектированию и производству являются заложенным в течение трех десятилетий фундаментом, на который опирается AspenTech. При этом компания усиливает фокус на производительности, оптимизации и управлении активами надежнее, чем когда-либо за счет использования технологий автоматизации, аналитики, машинного обучения, IIoT и автоматизации работы с данными в рамках нашего нового программного пакета Asset Performance Management».