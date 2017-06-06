5nine Software представила новое решение для управления проектами виртуализации

Компания 5nine Software, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управления Hyper-V, представила 5nine Manager Datacenter, поддерживающий функции, необходимые крупным и быстро растущим предприятиям для безопасного и простого масштабирования своих виртуальных инфраструктур. Продукт призван обеспечить масштабные проекты по виртуализации предприятий и поставщиков услуг простым и безопасным управлением, резервированием данных, поддержкой программно-управляемых сетей (SDN) по доступной цене, сообщили CNews в 5nine Software.

«Не секрет, что зачастую рост ИТ-инфраструктуры бизнеса сдерживается вендорами, предлагающими современные технологии виртуализации, программно-управляемых сетей, доступности данных по высоким ценам. Это не дает предприятиям своевременно обновлять свои информационные системы, развивать региональное присутствие. С нашим новым 5nine Manager Datacenter мы предлагаем любые возможности безопасного роста бизнеса за бюджет, на порядок меньший, чем другие производители, — заявил генеральный директор 5nine Software по России и СНГ Юрий Бражников. — Вместе с решениями 5nine любой бизнес — от компании, открывающей несколько офисов по стране, до торговых сетей с сотнями и тысячами магазинов — сможет построить виртуальную инфраструктуру с контролем доступа, распределённым управлением, мониторингом, восстановлением данных, поддержкой SDN, средствами защиты информации мирового уровня за разумный бюджет. Мы рады помочь росту российской экономики за счет инновационных решений, повышения гибкости цифровых технологий. Это развивает концепцию цифровой трансформации экономики, предложенную Президентом Путиным на Петербургском международном экономическом форуме».

По словам разработчиков, 5nine Manager Datacenter обеспечивает: управление распределенной инфраструктурой предприятий и хостинг-провайдеров; ролевую модель доступа для повышения безопасности; резервное копирование, восстановление и репликацию данных; мониторинг производительности; поддержку контроллера сети Software Defined Networking (SDN).

Новый продукт уже доступен у партнеров по цене от 44 940 руб. за хост. На сайте производителя доступна полная версия программы для тестирования.