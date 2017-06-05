В коллтрекинге Mango Office появились встроенные отчеты

«Манго Телеком» объявила об обновлении доступного пользователям виртуальных АТС сервиса коллтрекинга. Ключевое нововведение — встроенные отчеты. Данные для оценки эффективности интернет-рекламы теперь представлены непосредственно в интерфейсе личного кабинета Mango Office в статистической и наглядной графической форме.

Преимущества встроенных отчетов — глубина и точность. Данные коллтрекинга обрабатываются нативными аналитическими алгоритмами Mango Office, конверсии можно отслеживать по каналам и источникам трафика, рекламным кампаниям, конкретным баннерам, ключевым словам поиска, страницам входа на сайт, регионам и типам пользовательских устройств.

Система фильтров и тонких настроек отображения статистики позволяет комбинировать разрезы представления данных и получать сплошной и полный анализ эффективности рекламных размещений. В итоге в руках у интернет-маркетолога оказывается готовое средство оптимизации расходов на рекламу и инструмент реального снижения стоимости привлечения целевых клиентов.

Коллтрекинг, как и прежде, работает в связке с Google Analytics. Но сейчас его подключение и настройка необязательны. Mango Office без ограничений передает данные в аналитику Google или — при помощи экспорта .CSV — в другие аналитические сервисы и приложения, но во многих случаях проще и удобнее пользоваться собственными отчетами коллтрекинга.

Андрей Козловский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком», отметил: «В e-commerce крайне важно иметь сквозную аналитику, дающую не только полное представление о воронке продаж, но и позволяющую очевидным образом сопоставлять коммуникационные факторы (источник, канал, рекламная кампания, конкретный текст или креатив), не только с количеством, но и с ценностью привлеченных клиентов — по их среднему чеку, LTV или другим метрикам. Такую аналитику мы строим в экосистеме Mango Office, и одновременно улучшаем отдельные работающие аналитические сервисы. Мы верим, что обновленный коллтрекинг позволит гораздо большему числу предпринимателей пользоваться этим действительно полезным инструментом, чтобы повышать эффективность своего бизнеса».