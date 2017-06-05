«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур

Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot.

Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB — специализированный программный продукт российской разработки, рассчитанный на создание распределенного информационного ландшафта крупных предприятий. Система позволяет интегрировать различные приложения в едином центре, поддерживая стабильность и полноту информационного обмена. Ожидаемо, что «Трансмашхолдинг», в состав которого входят не один десяток предприятий, обладающий развитой информационной структурой, запланировал внедрение продукта, который объединил бы все используемые холдингом системы в единый информационный контур.

Алексей Тимашов, генеральный директор Axelot, так прокомментировал старт проекта: «Axelot Datareon ESB — первый продукт линейки Datareon, которую наша компания выводит на рынок. Когда мы разрабатывали корпоративную сервисную шину данных, мы ориентировались на крупные компании, которые используют большое количество систем, в том числе — на различных платформах. Axelot Datareon ESB постоянно развивается, добавляются новые коннекторы, что еще больше расширяет возможности нашего продукта».

«Трансмашхолдинг» — игрок рынка транспортного машиностроения России и один из давних партнеров Axelot. Как отмечается, за 8 лет сотрудничества компании совместно завершили целый ряд проектов. Сотрудничество Axelot и ТМХ продолжилось и в рамках проекта внедрения сервисной шины данных Axelot Datareon ESB. К концу 2018 г. программное решение Axelot Datareon ESB планируется развернуть на большинстве предприятий, входящих в состав «Трансмашхолдинга».

Анатолий Ушаков, руководитель департамента информационных технологий «Трансмашхолдинга», в свою очередь, отметил: «“Трансмашхолдинг” всегда стремился к тому, чтобы ИТ-инфраструктура холдинга была современной. Конечно, вся эта структура складывалась постепенно, этап за этапом, и так же, поэтапно, развивались интеграционные решения, объединяющие наши системы в единый информационный контур. На сегодня пришло время начать переход от набора отдельных интеграционных решений к единой корпоративной интеграционной платформе. Для этой цели мы выбрали Axelot Datareon ESB, так как это программное решение рассчитано на интеграцию большого количества систем, обеспечивает централизованное управление и мониторинг интеграционных процессов и обладает неограниченными ресурсами по дальнейшему масштабированию. Таким образом, в недалеком будущем все наши информационные системы будут включаться в информационный обмен на основе единого корпоративного стандарта и единого технического решения».