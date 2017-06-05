Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу

Компания «Синимекс» в сотрудничестве с Росбанком реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы банка. В связи с реализацией стратегического плана изменений в Росбанке перед ИТ-блоком финансового учреждения были поставлены задачи по формированию единого подхода к интеграции с целью минимизации издержек на разработку новых сервисов и подключение новых систем, рассказали CNews в «Синимекс».

В ходе проекта необходимо было заложить фундаментальные архитектурные и технологические основы для реализации интеграционного слоя в ландшафте банка, а также реализовать функциональное ядро, способное обеспечить стабильное расширение списка интегрируемых систем в дальнейшем. Для осуществления этих задач в качестве платформы было выбрано ПО IBM Integration Bus 9, обладающее оптимальным набором характеристик для построения корпоративных решений высокой надежности и любого уровня сложности. Подрядчиком проекта выступила компания «Синимекс», располагающая обширной экспертизой в области разработки и внедрения решений на базе программных продуктов IBM.

Специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с командой Росбанка выполнили разработку и внедрение корпоративной сервисной шины на базе платформы IBM Integration Bus 9, что позволило стандартизировать подключение и взаимодействие между собой различных систем и выработать единый подход к интеграции и переиспользованию сервисов.

«Построение корпоративной сервисной шины на платформе IBM Integration Bus 9 само по себе не является инновацией, однако проекты с реализацией решения “с нуля” встречаются сейчас довольно редко, — сказал Илья Фридман, директор по развитию компании «Синимекс». — В основе корпоративного решения лежит модель трехуровневой архитектуры — фасад, канонический сервис и сервис доступа. Использование такого подхода позволяет “отвязать” одну систему от другой, упростив, тем самым, подключение и отключение систем от шины. Каждый отдельный сервис имеет свою “каноническую” модель вызова, что позволяет быстро переиспользовать его в рамках различных бизнес-процессов или композитных сервисов».

В ходе проекта широко применялось переиспользование кода, что в дальнейшем позволило разработать универсальные адаптеры в кратчайшие сроки, отметили в «Синимекс». Кроме того, специалисты «Синимекс» в сотрудничестве с банком спроектировали и разработали универсальный модуль преобразования сообщений, который позволяет выполнять подготовку практически любого маппинга на базе XSLT, без знания языков Java и ESQL. При необходимости реализации сложных трансформаций, не поддерживаемых в XSLT, преобразованное по XSLT сообщение будет дополнительно обработано в Java-обработчике.

«Росбанк ориентирован на оптимизацию бизнес-процессов и качества предоставляемых нашим клиентам услуг, в том числе благодаря автоматизации операционных процессов и запуска современных технологий и сервисов», — заявил член правления — директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин. — Внедрение корпоративной сервисной шины позволило нам стандартизировать подходы к интеграции, оптимизировав, тем самым, стоимость владения ИТ-ресурсами и дальнейшие затраты на поддержку и развитие систем. Команды “Синимекс” и Росбанка успешно справились с поставленными задачами, осуществив внедрение “с нуля”, и в настоящее время проект находится в стадии активного развития».

На текущий момент к шине подключено порядка 20 систем и 50 сервисов, в течение ближайшего года планируются интеграционные работы в рамках проектов по внедрению новой системы дистанционного обслуживания и решения для автоматизированного обмена документами с клиентами. Специалисты «Синимекс» обеспечивают техническую поддержку решения и продолжают плановые работы по подключению новых систем и реализации новых сервисов.