«Рэйдикс» и АВК представили готовое решение для архивного хранения данных от 2 ТБ

Разработчик программно-определяемых систем хранения данных «Рэйдикс» и специализированный системный интегратор АВК разработали решение для хранения данных начального уровня для музеев и архивных учреждений. Об этом CNews сообщили в «Рэйдикс».

Компания АВК, поставщик решений для нужд музейных учреждений, предлагает конечным пользователям отраслевую СХД на базе российской технологии Raidix, внесенной в реестр Минкомсвязи РФ. По информации компании, экономичное решение Raidix для долгосрочного хранения призвано охватить сегмент региональных музеев с объемами данных от 2 ТБ.

Среди особенностей отраслевой системы хранения для конечных пользователей в «Рэйдикс» назвали: принцип Plug-and-Play — запуск системы не требует участия ИТ-специалистов; высокую пропускную способность, ограниченную только возможностями оборудования; неснижаемую производительность даже в режиме деградации и при пиковых нагрузках; встраиваемость в любую инфраструктуру и полную поддержку интерфейсов SAN и NAS; функцию Call-Home — в критической ситуации, когда высока вероятность потери данных, система информирует производителя; оптимизацию расходов на оборудование за счет совместимости со стандартными аппаратными средствами и др.

Как отмечается, «Рэйдикс» и АВК полностью учитывают требования музеев к ИТ-инфраструктуре и поставляют решение под ключ на базе оборудования общего назначения с локальной технической поддержкой и сервисом упреждающей замены в режиме 8*5*NBD, возможностью гибкой модернизации программной и аппаратной части.