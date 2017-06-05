Oracle представила новые облачные приложения с элементами искусственного интеллекта

Oracle объявила о новых CX-приложениях с элементами искусственного интеллекта, которые дадут возможность профессионалам в области электронной коммерции, маркетинга, продаж и сервиса улучшить качество обслуживания в реальном времени в течение всего жизненного цикла клиента. Новые приложения Adaptive Intelligent Apps for CX уникальным образом сочетают данные из первичных и сторонних источников со сложной технологией принятия решений и машинным обучением с целью создания самых производительных в отрасли решений Customer Experience (CХ) на основе искусственного интеллекта. Adaptive Intelligent Apps for CX призваны усовершенствовать существующие приложения для электронной коммерции, маркетинга, продаж и клиентского обслуживания в рамках Oracle CX Cloud Suite.

Adaptive Intelligent Apps получают данные из облачного ресурса Oracle Data Cloud, который представляет собой крупнейшую в мире торговую площадку данных (Data marketplace), которой пользуются более 5 млрд физических лиц и компаний по всему миру, и на которой ежемесячно регистрируется свыше 7,5 триллионов точек ввода данных.

Благодаря использованию современной теории и метода анализа данных и машинного обучения при обработке данных, предоставляемых Oracle Data Cloud, и собственных данных организации, новые приложения Adaptive Intelligent Apps for CX могут показывать беспрецедентные способности реагировать, обучаться и адаптироваться в режиме реального времени в зависимости от исторических и динамических данных заказчика, а именно, сведений о посещениях и социальной активности, а также таких исходных данных, как погода, схожая аудитория и данные «интернета вещей» (IoT). Новые Adaptive Intelligent Apps for CX помогают получать аналитические выкладки по индивидуальным запросам, дополняемые и совершенствуемые при каждом взаимодействии с клиентом, и включают инновационные приложения, разработанные для потребителей и B2B-профессионалов.

Adaptive Intelligent Apps for CX обеспечивают мгновенный эффект благодаря тому, что в Oracle CX Cloud Suite встроены CX-приложения для электронной коммерции, маркетинга, продаж и сервиса.

В электронной коммерции: Новые возможности на базе ИИ помогают превратить статичный цикл взаимодействия в интеллектуальный за счет целевого предложения товаров и контента, что особенно актуально в контексте немедленного удовлетворения потребностей покупателя. Рекомендации, основанные на данных клиента, дополнительных сведениях о покупателе и информации, поступающей в реальном времени, способны обеспечить оптимальный результат и поднять качество обслуживания на высочайший уровень, как для новых, так и для уже знакомых покупателей. Это повышает вероятность повторного визита, укрепляет лояльность и отражается на итоговом уровне выручки.

В области маркетинга: Новые возможности на базе ИИ помогают применить интеллектуальную практику омниканального обслуживания за счет масштабного предоставления наиболее актуального, персонифицированного контента каждому отдельному заказчику. Благодаря реализуемой в реальном времени персонализации по всем каналам, новые возможности искусственного интеллекта помогают маркетологам завоевать внимание покупателя, заинтересовать его и повысить показатели конверсии.

В сфере клиентского сервиса: Новые возможности на базе ИИ помогают быстро и качественно решить вопросы заказчика за счет своевременного предоставления достоверной информации по правильно выбранному каналу. Благодаря наличию в арсенале специалистов по обслуживанию клиентов таких инструментов, как прогнозирование товарных неудач, прогнозная оценка состояния клиента и выработка рекомендаций по результатам прогнозирования, заказчики получают должный уровень сервиса, который, в конце концов, повышает их лояльность и укрепляет приверженность бренду.

В области продаж: Новые возможности на базе ИИ помогают сделать продажи более продуманными за счет оптимизации процесса взаимодействия продавцов и покупателей. Для покупателей процесс совершения покупки требует меньше усилий и проходит беспрепятственно, поскольку специально подобранное, оптимальное предложение презентуется покупателю по цифровым каналам или через профессионального консультанта по продажам. Менеджеры по продажам могут повысить производительность, следуя рекомендациям, получаемым по итогам анализа возможностей, а также, используя знания о клиенте и возможности выбора наилучшей альтернативы, ускорить процесс работы и заключить большее количество сделок.

«Oracle имеет уникальную возможность выполнить обещание создать корпоративные приложения на базе искусственного интеллекта и уже сегодня предлагает бизнес-приложения будущего, использующие ИИ», – отметил Клайв Свон (Clive Swan), старший вице-президент Oracle по разработке приложений Oracle Adaptive Intelligence. – Сочетая данные из первичных и сторонних источников со сложной технологией машинного обучения и самым полным в отрасли комплексом облачных приложений, Oracle предлагает полный пакет ресурсов, исключающий потребность в дальнейшей интеграции или иных дорогостоящих и занимающих много времени процессах. Это позволяет нашим заказчикам получить немедленную выгоду и использовать интеллектуальный подход для трансформации бизнеса».

Как часть портфолио Oracle Applications Cloud, комплекс Oracle CX Cloud Suite дает возможность организациям применить интеллектуальный подход к формированию клиентского опыта и реализации инициатив по трансформации бизнеса. Предоставляя заказчикам проверенную бизнес-платформу, объединяющую данные, опыт и результат, Oracle CX Cloud Suite помогает им упростить IT-системы, обеспечить инновационный клиентский и добиться предсказуемых и ощутимых коммерческих результатов. Комплекс Oracle CX Cloud Suite включает в себя Oracle Marketing Cloud, Oracle Sales Cloud, Oracle CPQ Cloud, Oracle Commerce Cloud, Oracle Service Cloud и Oracle Social Cloud.