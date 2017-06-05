Navicon модернизировал CRM в фармацевтический компании «Петровакс Фарм»

Navicon завершила очередной этап развития CRM-системы в НПО «Петровакс Фарм». Ключевые изменения коснулись контроля региональных представителей фармпроизводителя.

В рамках проекта по развитию CRM-системы специалисты Navicon расширили функциональность решения Navicon Pharma CRM, ранее внедренного интегратором в «Петровакс Фарм» - одном из ведущих российских производителей инновационных лекарственных средств и вакцин.

В системе появилась функция определения геолокации. Теперь руководство фармкомпании может координировать и отслеживать работу полевого персонала – медицинских представителей – не только по отчетам о посещении врачей и аптек, но и по реальным координатам. Система помогает проверять запланированный и фактический маршруты медпредставителей и вносить коррективы в случае, если план визитов выстроен не оптимально. Геолокация помогает и самим медпредставителям – например, можно увидеть на карте свой запланированный маршрут и построить удобный график посещения клиентов.

Руководство «Петровакс Фарм» также поставило задачу по автоматическому учету эффективности работы (KPI) для каждого полевого сотрудника. Специалисты Navicon спроектировали отчет в CRM-системе, который позволяет менеджеру отслеживать план по визитам медпредставителя к врачам или в аптеки, фактические визиты и отклонение от планового показателя.

В новой версии CRM-системы автоматизировано управление продвижением вакцинальных препаратов: НПО «Петровакс Фарм» является разработчиком уникальной вакцины против гриппа – «Гриппол плюс», которая широко используется в России, а также поставляется за рубеж. Всего на данный момент в CRM-системе автоматизированы четыре направления работы «Петровакс Фарм»: врачебная универсальная линия, врачебная специализированная линия (гинекология, урология), аптечная линия и вакцинальное направление.

«"Петровакс Фарм" ведет серьезную научную работу, все наши разработки базируются на собственной научно-исследовательской базе. Важным элементом нашей работы является общение с медицинским сообществом – в рамках личных встреч, мероприятий, сбора обратной связи по применению тех или иных лекарственных препаратов. В новой версии CRM реализована функция автоматической категоризации наших партнеров и клиентов, что позволило нам выделить целевой кластер из аптечного и врачебного сообщества для более тесного взаимодействия. Теперь менеджеру требуется лишь выбрать определенные критерии в CRM, и система сама категоризирует клиентов, выбирая тех, для кого будет полезна наша информация о новых исследованиях или кому нужно отправить приглашение на тематический семинар. Мы убедились в том, что отраслевое CRM-решение от Navicon было правильным выбором: система позволяет наращивать функциональность в зависимости от направления развития нашего бизнеса и появления новых задач», - отметила Елена Галаева, директор по продвижению лекарственных препаратов «Петровакс Фарм».

Navicon Pharma CRM на платформе Microsoft Dynamics CRM 2015 внедрена системным интегратором Navicon в Петровакс Фарм в 2016 году. CRM обеспечивает работу консолидированной клиентской базы и контроль региональных представителей фармпроизводителя. Первый этап внедрения CRM позволил «Петровакс Фарм» в кратчайшие сроки реорганизовать работу с клиентами, увеличив скорость обработки данных на 40% и значительно снизив количество ошибок и время, затрачиваемое на поиск информации об истории взаимодействия.