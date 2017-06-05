Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»

Специалисты «1С-Рарус» внедрили в компании «Реал-Партс» «1С:Бухгалтерию 8» и «1С:Управление торговлей 8». С помощью данных решений «Реал-Партс» продает запчасти и повышает уровень обслуживания, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

«Реал-Партс» — магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани. Огромный склад и большая клиентская база нуждаются в систематизированном учете. Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление торговлей 8», поручив внедрение экспертам «1С-Рарус».

По отзыву заказчика, благодаря «1С:Управлению торговлей» ускорилась приемка запчастей, сотрудники склада моментально обрабатывают расхождения, списание проданных деталей происходит автоматически. Программа помогает обеспечивать необходимое предложение: автоматический учет остатков помогает вовремя пополнять запасы. Поэтому клиенты «Реал-Партс» всегда найдут нужные запчасти в наличии.

В то же время, сократилось время обслуживания клиентов: у менеджера всегда под рукой история взаимодействия, регистрация новых заказов осуществляется быстрее, поиск на складе стал занимать меньше времени — в программе фиксируется местоположение детали. Обеспечиваются персонифицированный подход к каждому покупателю, а также непрекращающаяся оптимизация сервиса благодаря реализованному анализу эффективности работы менеджеров.

По мнению представителей «Реал-Партс», в используемой «1С:Бухгалтерии 8» удобно проводить взаиморасчеты с поставщиками и покупателями. Руководство компании своевременно получает отчет о кассовых и банковских операциях и движении денежных средств. В целом внедрение программ «1С» позволило повысить качество обслуживания.