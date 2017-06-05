Delta Electronics обеспечила ИБП башню «Исеть» в Екатеринбурге

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, объявила о реализации проекта по внедрению ИБП на территории башни «Исеть» в г. Екатеринбург. Как сообщили CNews в Delta Electronics, проект выполнен официальным дистрибьютором компании — «Спектр РС» — совместно с партнером.

Башня «Исеть» — это 52-этажное здание с апартаментами премиум-класса, признанное одним из самых высоких в России и рекордным по высоте для Екатеринбурга. Небоскреб является частью делового квартала Екатеринбург-Сити. Отличительной особенностью башни является то, что ее помещения оборудованы системой «умный дом», с помощью которой можно управлять климат-системой, получать данные с видеокамер и т.д. Застройщиком является «УГМК-Холдинг». Здание уже целиком принято в эксплуатацию.

Главной задачей проекта было обеспечить бесперебойным питанием системы безопасности и «умного дома» башни. Для этого специалисты «Спектр РС» выбрали трехфазные ИБП Delta Electronics семейства Modulon серии NH Plus мощностью 120 кВа в количестве шести систем. Модульная конструкция этих источников обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности. А схема параллельного резервирования N+X обеспечивает универсальность. Кроме того, отличительной особенностью модели можно назвать минимальное время на восстановление. В дальнейшем система предполагает расширение в четыре раза.

«К обеспечению бесперебойным электропитанием такого крупного объекта мы подошли со всей ответственностью. Ведь от того, насколько корректно будут работать системы безопасности, может зависеть жизнь и здоровье людей, а эффективность работы систем “умного дома” напрямую связана с комфортом жителей башни, — рассказал Павел Нагаев, руководитель отдела продаж «Спектр РС». — Для этого проекта мы выбрали ИБП Delta Electronics серии NH Plus, которые обладают высокой отказоустойчивостью. Кроме того, сам производитель предлагает решения премиум-класса, однако при этом придерживается оптимального уровня по соотношению цены и качества. Важным аспектом является и то, что компания предоставляет обслуживание своим клиентам на всех этапах реализации и ведения проекта. При этом внедрить решение эффективно нам позволили знания, полученные в рамках обучения, которое Delta Electronics регулярно организует для своих партнеров и заказчиков в рамках собственного тренинг-центра в Москве и выездных семинаров в регионах».