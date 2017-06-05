«Астерос» оснастила мультимедиа-системами штаб-квартиру ГК «Мегаполис» в небоскребе Меркурий

«Астерос» развернула высококлассную мультимедиа-систему для новой штаб-квартиры группы компаний «Мегаполис», крупнейшего дистрибьютора товаров повседневного спроса (FMCG) в стране.

«Мегаполис» – группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (FMCG). Региональная сеть компании охватывает более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работают около 15 тысяч человек. В декабре 2016 г. ГК «Мегаполис» переехала в новый офис, расположенный в МФК «Меркурий Сити Тауэр» (ММДЦ «Москва-Сити»). Среди предпосылок переезда – стремление обеспечить максимально комфортные условия работы сотрудников, в том числе за счет современной и удобной ИТ-инфраструктуры.

Новая штаб-квартира ГК «Мегаполис» должна была отвечать высоким требованиям к мультимедиа-инфраструктуре с возможностью проведения ежедневных сеансов видеоконференцсвязи с партнерами по всему миру, а также к организации рабочих совещаний, встреч и мероприятий на любом уровне. Подрядчиком по внедрению комплекса аудиовизуальных систем для ГК «Мегаполис» в «Меркурий Сити Тауэр» стала группа «Астерос», обладающая профильными компетенциями. Специалисты интегратора спроектировали и развернули мультимедиа-инфраструктуру для 15 помещений в офисе заказчика, включая VIP-переговорную, трансформируемый зал, кабинеты генерального директора и топ-менеджмента.

Проект для ГК «Мегаполис» отличает ряд особенностей. Так, трансформируемый зал общей площадью более 100 кв.м. при необходимости превращается в три переговорные комнаты и используется для проведения массовых встреч и совещаний, корпоративных и обучающих мероприятий. Также специалистами «Астерос» была внедрена система управления всем мультимедиа-комплексом.

VIP-переговорная компании, предназначенная для проведения собраний акционеров, совещаний совета директоров и других высокоуровневых встреч, оборудована LED-панелью Samsung с диагональю 75 дюймов, системой видеоконференцсвязи Polycom RealPresence и системой управления Extron. Для трансляции корпоративного ТВ и воспроизведения информационных материалов в зонах основного и VIP-ресепшенов, кофе-поинтах и коридорах офиса развернута система Digital Signage, состоящая из восьми ЖК-панелей Samsung и LG.

«Ежедневно сотрудники компании "Мегаполис" используют технологии дистанционного общения с коллегами, осуществляют множество видеозвонков, проводят десятки встреч как в стенах офиса, так и за их пределами, благодаря современной технологичной инфраструктуре нового офиса. Широкие возможности мультимедийных систем отвечают темпу и динамике бизнеса, обеспечивая новые возможности для роста и развития», – сказал Петр Воронин, директор по ИТ Группы компаний «Мегаполис».

«В рамках проекта для ГК «Мегаполис» мы следовали принципу «функциональность превыше всего»: с помощью современных All-in-One решений нам удалось снизить бюджет на часть подсистем до 25%, – сказал Петр Есилевский, директор департамента мультимедийных систем группы «Астерос».