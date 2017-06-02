SAP и РТИ расширяют сотрудничество в сфере модернизации российской микроэлектроники

SAP СНГ и РТИ на Петербургском международном экономическом форуме объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Его цель — развитие совместных программ и инициатив, направленных на модернизацию отечественной отрасли микроэлектроники, а также разработку высокотехнологичных решений в контексте Индустрии 4.0.

В числе первоочередных задач — реинжиниринг производства на предприятиях концерна РТИ с использованием технологий SAP и новейших подходов к цифровой трансформации бизнеса. В этом направлении обсуждается внедрение инновационного релиза системы управления предприятием SAP S/4 и платформы SAP HANA, предназначенной для обработки больших массивов данных, аналитики и разработки бизнес-приложений.

«Мы планируем выйти на новый уровень автоматизации производства, адаптировав для этого лучшие мировые практики, стремимся к развитию сервисов и освоению новых рынков сбыта для нашей продукции, — отметил генеральный директор РТИ Игорь Бевзюк. - И рассматриваем SAP как стратегического партнера для реализации этих задач, а также для совместных разработок на платформе SAP HANA и продвижения решений на отечественном рынке».

«SAP открыта для совместных разработок и созданию продуктов с партнерами в России. Уверен, что вместе с РТИ у нас есть возможность сделать серьезный вклад в развитие российской микроэлектроники, — сказал генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев. - Объединив наши усилия, знания и технологии, мы сможем добиться гораздо больших результатов и предложить российскому рынку уникальные продукты».