R-Style Softlab представила решение для электронного взаимодействия банков с ФНС

Компания R-Style Softlab представила ИТ-систему для обмена данными банков с Федеральной налоговой службой (ФНС) — «RS-Connect. Обмен с ФНС». Новое решение позволит как многофилиальным, так и унитарным кредитным учреждениям автоматизировать процессы получения и обработки запросов государственного ведомства по счетам физических и юридических лиц, рассказали CNews в R-Style Softlab.

Выход продукта приурочен к вступлению в силу летом 2017 г. форматов для взаимодействия кредитных организаций с Федеральной налоговой службой — в соответствии с требованием Положения Центрального Банка № 440-П от 06.11.2014 «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством РФ».

По словам разработчиков, «RS-Connect. Обмен с ФНС» поможет финансовым организациям своевременно обрабатывать запросы Федеральной налоговой службы о наличии счетов физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, в случае необходимости приостанавливать операции (и отменять их приостановление), принимать поручения ведомства на списание средств с расчетных и депозитных счетов, а также реагировать на решения ФНС об отмене ранее присланных поручений и уведомлять об их неисполнении.

Новый продукт представляет собой специализированное решение, которое интегрируется с любой банковской ИТ-системой посредством веб-сервисов (онлайн). Для интеграции с АБС от R-Style Softlab — RS-Bank v. 5.5 — в модуле предусмотрены встроенные сервисы. Наряду с автоматизированной обработкой сообщений и ответов в нем создан пользовательский интерфейс, позволяющий в случае необходимости обработать сообщения или проконтролировать работу системы в ручном режиме.

«Благодаря “RS-Connect. Обмен с ФНС” финансовые организации смогут своевременно и с минимальными усилиями исполнять требования Федеральной налоговой службы, — сообщила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — При этом одному банку, независимо от разветвленности его филиальной сети, потребуется одна инсталляция решения, так как подключение к ней многочисленных подразделений с их системами осуществляется по принципу “абонентов”. Кроме того, для упрощения обмена данными в новом модуле предусмотрена маршрутизация запросов и ответов по системам-источникам (приложениям банка и его подразделений). Эта функциональность является важной составляющей, без которой подобные решения не могут обеспечить необходимый на сегодняшний день уровень автоматизации».

Кроме того, в соответствии со стандартами обмена электронными документами в «RS-Connect. Обмен с ФНС» обеспечена возможность архивирования и шифрования данных, а также реализована проверка и наложение цифровой подписи.

Компания продолжит развитие системы: в третьем квартале 2017 г. ее функциональность будет расширена за счет обмена с ФНС согласно Положению № 311-П сообщениями об открытии (закрытии, изменении номера) счета.