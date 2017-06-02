МТС и Nokia объявили о расширении сотрудничества

МТС и Nokia объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которого компании будут совместно развивать и внедрять новые технологические решения Nokia для реализации инновационной стратегии и продвижения новых цифровых продуктов и услуг группы МТС.

Партнерское соглашение предусматривает разработку плана развития и внедрения технологий и решений Nokia с привлечением ресурсов МТС и ИТ-компетенций «Энвижн Груп», 100% дочерней компании МТС и одного из крупнейших в России системных интеграторов и поставщиков ИТ-решений, для реализации обновленной стратегии МТС, направленной на цифровизацию продуктов и услуг, а также внутренних бизнес-процессов группы компаний МТС.

Стороны договорились, что при разработке новых продуктов и услуг для клиентов B2B и B2C Группы МТС компании сосредоточат усилия на тестировании и запуске инновационных решений Nokia в области интернета вещей, облачных технологий, цифровой медицины, электронной коммерции, сервисов дополненной и виртуальной реальности, конвергентных сетей 5G.

Для модернизации инфраструктуры и оптимизации операционной деятельности Группы МТС стороны будут испытывать и внедрять перспективные технологические решения Nokia при создании виртуальных и программно-конфигурируемых сетей, единой платформы клиентских сервисов, IMS-платформы, транспортных сетей и разработке ПО.

Достигнутые договоренности дополняют подписанное в мае 2016 года соглашение между МТС и Nokia о сотрудничестве в области развития технологий связи пятого поколения в России, в рамках которого компании уже провели успешные тесты технологии передачи данных 5G и интернета вещей, а также планируют развернуть тестовый сегмент сети 5G на международных спортивных соревнованиях в России в 2018 году.

«Наше стратегическое сотрудничество с Nokia выходит на новый уровень. Кроме закупок готовых продуктов и тестирования технологий 5G нашего партнера, мы готовы привлечь профессиональные компетенции многочисленных ИТ-специалистов МТС и нашей дочерней компании «Энвижн Груп» для развития, совершенствования и внедрения уникальных технологических наработок Nokia, - отметил вице-президент МТС по закупкам Валерий Шоржин. – МТС постепенно отходит от классической модели телеком-оператора и превращается в многопрофильную ИТ-компанию, которая нацелена на предоставление своим клиентам широкого спектра инновационных цифровых сервисов для различных нужд. Уверен, что совместными усилиями наших компаний мы ускорим вывод на рынок различных инновационных решений, которые найдут широкое применение в сетях пятого поколения».

«Подписание данного соглашения открывает новую страницу сотрудничества наших компаний и позволит еще более эффективно решать масштабные задачи в области цифровой трансформации Группы МТС. Мы хорошо понимаем приоритеты компании МТС: используя преимущества наиболее полного в отрасли портфеля технологий и услуг Nokia, а также исследования и инновации Nokia Bell Labs, мы готовы оказывать всестороннюю поддержку Группе МТС в эволюции к сетям будущего», – отметил Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.

«Поиск совместных точек роста, партнерство лидеров в своих областях способно мотивировать организации и целые отрасли перестраивать бизнес-модели, генерировать новые способы взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками; оптимизировать и ускорять процессы перестройки ИТ-инфраструктуры, – сказал Сергей Кузьмин, президент «Энвижн Груп». – Мы рады принять участие в проекте, который отлично иллюстрирует шаги, необходимые для эффективного развития бизнеса в эпоху интернета вещей, виртуализации, отраслевых облачных платформ и других не менее актуальных технологий на пути к цифровой трансформации экономики».