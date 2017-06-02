«Мегафон» и Nokia представили прокатный автомобиль будущего в мультимедийном музее «Люмьер Холл». Подключенный прокатный автомобиль, выполненный на базе Ford Mustang 2016, обладает расширенными возможностями и предлагает водителям интеллектуальные автоматизированные функции, создавая комфортную среду для любого клиента в любой стране.

Функциональность подключенного прокатного автомобиля была разработана несколькими участниками программы ng Connect, которую анонсировала Nokia. Новый автомобиль обладает функционалом, который постоянно расширяется. В частности, автомобиль полностью интегрирован с мобильным устройством. Оно же является ключом к автомобилю – машина открывается, закрывается и заводится без физического ключа через облако. Также через облако осуществляются и другие сценарии управления – включение мигающего режима для фар, открытие багажника и тд.

Когда автомобиль отдается в аренду, в него загружается из облака профиль водителя с настройками сидений, музыкальными, новостными и навигационными предпочтениями, а также информацией о маршруте поездки. Таким образом, автомобиль полностью подстраивается под требования клиента. Встроенное в автомобиль медийное устройство автоматически управляет голосовыми вызовами, используя для этого профиль абонента и снимая необходимость в использовании аппаратуры Bluetooth. Как только срок аренды автомобиля заканчивается, все пользовательские настройки и данные удаляются.

Благодаря глубокой кастомизации, автомобиль становится удобным средством оплаты на заправочных станциях, платных дорогах и парковках. Для оплаты бензина водителю не нужно выходить из автомобиля. Понимая предпочтения клиента, система информирует водителя о событиях и развлечениях с учетом персональных предпочтений (отели, культурные мероприятия) и автоматически сообщает о возможностях возмещения расходов с учетом предыдущих покупок клиента.

«В ближайшем будущем миллионы автомобилей получат постоянный доступ к скоростному интернету, что позволит значительно повысить комфорт и безопасность поездок. Подключенный автомобиль показывает, какие великолепные возможности откроются перед нами в ближайшее время.. Как российский лидер в области мобильного интернета, «Мегафон» заинтересован в подобных разработках и готов принимать участие в подобных консорциумах. Наши специалисты смогут предложить партнерам готовые решения, полностью адаптированные под российские реалии», - отметил Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании «Мегафон».