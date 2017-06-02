«КРОК» и MOMRI выяснили востребованность VR-технологий в российской экономике

Участники VR-Консорциума компания «КРОК» и Институт современных медиа (MOMRI) совместно c порталом «Вести Экономика» в период с марта по май 2017 года провели первое в России масштабное исследование востребованности технологий виртуальной реальности (VR) в российской экономике. Итоги исследования были представлены на панельной сессии «Реальные продажи в дополненной реальности» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В процессе исследования было опрошено 247 руководителей и специалистов различного профиля, представляющих более 200 крупнейших компаний России из всех ключевых отраслей экономики.

Главный итог исследования – уровень осведомленности представителей крупнейших российских компаний и отраслей о возможностях применения технологий виртуальной реальности в бизнесе высок, причем как в реальном секторе, так и в сфере услуг. Почти две трети – 65% опрошенных знают о возможности применения технологий VR и AR на предприятиях.

Наибольшую осведомленность о реальных кейсах встраивания VR в технологические и бизнес-процессы продемонстрировали представители таких отраслей, как металлургия, машиностроение, строительная отрасль, энергетика, транспортные компании, а также финансовый сектор и IT/Телеком.

В качестве примеров реального использования технологий виртуальной и дополненной реальности участники исследования называли решения для промышленного, строительного и инженерного проектирования, продаж жилой недвижимости, виртуальные обзоры производственных объектов, применение VR в обучении сотрудников (тренажеры и симуляторы).

Почти четверть – 24% представителей российского бизнеса сказали, что в их компаниях уже внедрены или планируется внедрение технологии виртуальной реальности (15% принявших участие в опросе сообщили, что в их компаниях подобные технологии уже внедряются или внедрены, а 9% опрошенных сказали, что такое внедрение планируется в обозримой перспективе). 41% опрошенных ответили, что, хотя технологии виртуальной реальности не внедряются в их бизнесе, они знакомы с примерами такого внедрения в других компаниях.

Об использовании VR в бизнесе не слышали 35% респондентов. Большая часть предприятий, уже работающих с VR и AR технологиями, представляет реальный сектор экономики (машиностроение, добыча и переработка, энергетика). В число основных сфер внедрения технологий вошли обучение персонала, проектирование и маркетинг. Это означает, что в самое ближайшее время на российском рынке увеличится доля VR-проектов в корпоративном сегменте и возрастет спрос на VR-устройства и профессиональные системы визуализации.

У представителей компаний, пока не работающих с технологиями VR, наблюдается умеренный оптимизм: 70% из них считают применение виртуальной реальности в рамках своей организации и отрасли возможным и перспективным, и почти две трети (65%) назвали конкретные примеры применения данной технологии в других компаниях. При этом о потенциале внедрения VR чаще говорят руководители, в то время как специалисты высказывают скепсис, не понимая, как именно может применяться технология в их профессиональной деятельности. Среди тех, кто планирует развивать VR-технологии внутри своих компаний, помимо производственного сектора, – можно выделить телеком, ритейл, финансовые организации.

Потенциальные сферы, названные респондентами, широки – от проектирования и обучения до маркетинговых задач, продаж, общения с клиентами. Интерес также вызывает дополненная реальность, которая имеет достаточно высокий потенциал роста в бизнес-сегменте и секторе b2b2c (business-to-business-to-consumer) за счет более короткого срока разработки контента AR-приложений и проникновения мобильных устройств.

Исследование выявило и объективные факторы, мешающие внедрению и широкому распространению технологий виртуальной реальности в корпоративном секторе. Главное препятствие по мнению респондентов – высокая стоимость решений и технологий, и при этом отсутствие четкой корреляции с экономической эффективностью. Кроме больших затрат, респонденты также называли технические ограничения и высокую сложность внедрения VR-технологий. Это указывает на отсутствие на рынке достаточного количества квалифицированных специалистов, способных внедрять и обслуживать профессиональные VR-системы.

Вместе с тем, опрос показал высокий уровень готовности российского бизнеса к инновациям: факторы «Сопротивление руководства» и «Опасение внедрять новые технологии» получили самые низкие оценки, и по словам опрошенных это не является препятствием.

«Это первое для российской VR-индустрии исследование, отражающее реальный уровень осведомленности как о самой технологии, так и о уже существующих практиках использования VR и AR в бизнес-среде. Экспертный опрос стал результатом серьезной работы участников VR-Консорциума по изучению рынка и формированию качественной отраслевой экспертизы в области VR-технологий в России. Полученные результаты подтвердили наши ожидания и прогнозы, что позволит нам как технологической компании сфокусироваться на дальнейшем развитии решений и VR-Ready инфраструктуры в интересах всего рынка. Сегодня мы уже видим устойчивый интерес к VR со стороны промышленных предприятий, производителей технически сложного оборудования, сферы строительства и проектирования», – сказал Александр Леус, директор центра виртуальной реальности компании КРОК.

«В последние годы мы видим сильный рост интереса к возможностям использования современных VR платформ и решений не только в массовом, но и в B2B сегменте. Однако чаще всего представители компаний сталкиваются c проблемой недостатка информации об экономическом эффекте от использования VR-решений. Это означает, что ключевым для успеха распространения VR-технологий на ближайшие несколько лет становится повышение аргументированности маркетинга», - отметил Кирилл Танаев, директор Института современных медиа (МОМРИ).