IBM расширяет сотрудничество с российскими компаниями в сфере управления цифровой трансформацией

Корпорация IBM расширила действующие соглашения с российскими компаниями и организациями. Как сообщили CNews в IBM, компания поможет им управлять цифровой трансформацией при помощи когнитивных технологий, интернета вещей и инновационных решений.

Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», планирует использовать возможности инновационных решений IBM. Они помогут ускорить цифровую трансформацию компаний группы и повысить качество продуктов и услуг компании.

«Одной из стратегических задач группы компаний ASE является создание промышленно-технологической цифровой платформы управления жизненным циклом сложных инженерных объектов на основе технологии Multi-D. Для этого мы планируем использовать современные разработки в области таких технологий, как блокчейн, интернет вещей, большие данные. Сочетание технологий IBM с опытом и экспертизой ASE позволит создать новые высокотехнологичные продукты, востребованные как на российском рынке, так и за рубежом», — считает президент группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

«Газпром нефть» является третьей компанией в России по объему переработки нефти и занимает четвертое место по объему ее добычи. Сотрудничество и проведение совместных исследований с компанией IBM, как ожидается, позволит расширить возможности интеллектуальной разработки месторождений «Газпром нефти». В частности, совместная инициатива по созданию инновационных подходов обработки данных даст возможность повысить эффективность добычи, более точно определять и разрабатывать новые многообещающие запасы, в том числе и на зрелых активах, отметили в компании.

«Реализацию всех проектов технологической стратегии “Газпром нефти” мы считаем одним из фундаментальных факторов сохранения конкурентоспособности. IBM обладает более чем столетним опытом инновационной деятельности, и привлечение экспертизы одного из влиятельных участников рынка информационных технологий позволит “Газпром нефти” интенсифицировать исследования в области повышения эффективности работы с традиционными и трудноизвлекаемыми запасами», — заявил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

В свою очередь, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), осуществляющее функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, расширит совместные прикладные отраслевые исследования с IBM и лабораторией IBM Research в Цюрихе на период до 2020 г. IBM помогает ФАНО России и подведомственным организациям оптимизировать управление научными исследованиями, предоставляя возможности высокопроизводительных вычислительных и аналитических платформ на базе открытого кода.

«За два года работы у нас сформировано несколько совместных лабораторий, которые ведут достаточно интересные исследовательские проекты. В академическом сообществе к данной работе привлекается все больше коллективов. Параллельно мы проводим образовательные программы, в них принимают участие представители научных центров и университетов России. Сегодня мы с IBM договорились о расширении партнерства — будет создаваться еще больше лабораторий, исследования будут продолжаться, и вместе мы будем учиться не только создавать новые идеи, но и превращать эти идеи в практические приложения в области цифровой экономики, трансформировать стандартные уклады в более современные», — рассказал директор ФАНО России Михаил Котюков.

Сотрудничество IBM с перечисленными компаниями и организациями насчитывает не один год. Промежуточные итоги работы подводятся каждый год. При этом определяются и уточняются задачи и цели на будущее.

«Последние несколько лет мы в IBM проводили масштабную цифровую трансформацию, объединяя и развивая передовые разработки, начиная с когнитивной аналитики вплоть до облачных решений. Частью нашей стратегии теперь является и оказание содействия заказчикам в их собственной цифровой трансформации. С помощью когнитивных решений мы помогаем им задействовать свои потоки данных с целью прогнозирования и осуществления необходимых мер, направленных на получение конкурентных преимуществ от трансформирования бизнес-процессов», — сказал Антонио Муттони, генеральный директор IBM в Центральной и Восточной Европе.