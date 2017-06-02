Canon расширила портфолио офисных решений imageRUNNER

Canon объявила о пополнении своего обширного портфолио офисных решений. Модели imageRUNNER C3025 и C3025i используют технологии Canon, обеспечивающие управление всеми этапами документооборота.

Новые устройства оснащены множеством новых полезных функций, которые помогут небольшим офисам повысить эффективность печатных процессов. Невысокая цена новых моделей позволит пользователям приобретать полноцветные МФУ с возможностью контроля использования цветной печати, вместо черно-белых МФУ сравнимых по стоимости.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и сенсорному экрану с диагональю 5 дюймов сотрудники легко и быстро научатся управлять устройствами. Компактные МФУ сочетают высокую скорость монохромной и цветной печати (25 стр/мин) с инновационной технологией V2 для ярких и насыщенных цветов. А опциональный финишер 3-в-1 позволяет дополнить устройства функциями степлирования (в том числе по запросу и экостеплирования), чтобы обеспечить стабильно высокое качество отпечатанных материалов.

В стандартную комплектацию imageRUNNER C3025i входит устройство автоматической двусторонней подачи оригиналов (RADF), а модель imageRUNNER C3025 оснащена крышкой стекла экспонирования. Эти элементы позволяют подобрать оптимальную конфигурацию в зависимости от того, как часто требуется выполнять сканирование.

Новые модели способствуют внедрению инновационных методов работы и совместимы с такими персональными мобильными устройствами, как планшеты, смартфоны. Их легко интегрировать практически в любые процессы создания и распространения документов, а также управления документооборотом. Подключив МФУ к сети, можно организовать мобильные рабочие процессы на базе приложения Canon PRINT Business, технологий AirPrint, Mopria или платформы Google Cloud Print. Данные можно передавать через проводную или беспроводную сеть. Кроме того, ИТ-администраторы могут настроить доступ через прямое соединение Wi-Fi — без подключения личного устройства к сети компании: это позволяет создать современную рабочую среду без рисков для безопасности.

Устройства imageRUNNER помогают ускорить обмен цифровыми документами: входящая в комплект поставки программа MF Scan Utility оптимизирует операции сканирования, позволяя создавать файлы PDF с возможностью поиска, отправлять их по электронной почте в виде вложений и сканировать непосредственно в заданное расположение.

Модель imageRUNNER C3025 поддерживает возможности дистанционного обслуживания, уменьшающие время простоя устройств, — такие как управление расходом тонера и диагностика. Функция GDLS позволяет с легкостью в удаленном режиме обновить встроенное ПО до наиболее актуальной версии, повысив рентабельность инвестиций в оборудование. А обучающие видеоролики по обслуживанию помогут упростить управление устройствами: пользователи могут самостоятельно заменять некоторые узлы и устранять стандартные неполадки без вызова специалиста и дополнительных затрат.

В моделях imageRUNNER C3025 и C3025i используются простые и надежные функции обеспечения безопасности. В базовой комплектации оба устройства поддерживают безопасную печать, протокол IPSec и работу с зашифрованными PDF-файлами, а удобная интеграция с ПО Canon uniFLOW позволяет администраторам централизованно контролировать доступ пользователей ко всем устройствам предприятия.

Встроенное ПО Universal Login Manager позволяет применять карты доступа для авторизации пользователей на МФУ, что помогает контролировать доступ пользователей к устройству и его отдельным функциям, а также собирать статистику использования МФУ по каждому пользователю. Серия imageRUNNER C3025 – это первые МФУ на платформе imageRUNNER c установленным Universal Login Manager в модельном ряду Canon.

Танахаши Хироо (Tanahashi Hiroo), ведущий менеджер по продукции «Офисное оборудование» в «Канон Ру», сказал: «Canon понимает потребности, проблемы и цели малых предприятий: новые устройства мы разработали специально для них. Все больше таких компаний переходит на цифровые рабочие процессы. При компактных размерах МФУ imageRUNNER предлагают мощные функции печати и сканирования, характерные для корпоративных моделей, позволяя безопасно и эффективно работать в офисе и за его пределами».

Продажи новых устройств начнутся 1 июня.