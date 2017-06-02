«Ашан Россия» планирует развивать проект SAP в области цифровой трансформации HR-процессов

SAP и «Ашан Россия» подписали меморандум о партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Сотрудничество будет направлено на продолжение инновационного развития проекта SAP в сфере управления персоналом.

Меморандум включает в себя новый этап развития существующей системы по управлению персоналом SAP HCM, совместный проект по внедрению которого начался в октябре 2016 года. Основная цель — построение единой централизованной ИТ-системы, унификация HR-процессов, сокращение сроков формирования и предоставления отчетности, а также оптимизация затрат. Система охватит 41 тыс. сотрудников всех форматов магазинов российской сети: гипермаркетов, суперсторов, супермаркетов и магазинов «у дома».

В продолжение сотрудничества между компаниями будут определены дальнейшие этапы развития решения. Компании рассматривают возможности проведения совместного анализа функций HR и их цифровой трансформации: сервисов самообслуживания, процессов повышения качества постановки целей и оценки сотрудников, пересмотра зарплат, формирования кадрового резерва, рекрутинга, а также перспективы создания корпоративного портала. Используя решение SAP, «Ашан Россия» планирует повысить вовлеченность сотрудников и производительность труда за счет ускорения получения необходимой информации и снижения затрат на работу в разрозненных ИТ-системах.

«Мы довольны первыми результатами нашего сотрудничества с компанией SAP. Как инновационная компания, мы понимаем важность применения облачных технологий, которые позволяют находить нам таланты, развивать их и последовательно вести по карьерному пути», - сказал Жан-Пьер Жермен, президент «Ашан Россия».

«Проект внедрения SAP HCM уже заложил основу для модернизации HR-процессов Ашан Россия. Продолжение нашего сотрудничества в этой области позволит компании не только построить единую централизованную HR-систему, но и создать главное конкурентное преимущество на современном рынке – счастливого сотрудника, который любит свою работу и компанию, в которой он имеет возможность развиваться», - отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ.