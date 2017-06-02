«Ангстрем» договорился о сотрудничестве с «Агентством по технологическому развитию»

Группа компаний «Ангстрем» заключила соглашение о сотрудничестве с «Агентством по технологическому развитию» (АТР). Документ подписали председатель совета директоров ГК «Ангстрем» Леонид Рейман и генеральный директор «Агентства» Максим Шерейкин. В ходе сотрудничества партнёры будут взаимодействовать в развитии производства, оптимизации имеющихся и освоении новых технологических решений на территории «Ангстрема». Особое внимание будет уделено экспорту продукции по основным направлениям на зарубежные рынки, сообщили CNews в группе компаний «Ангстрем».

«Среди задач “Агентства” — проведение технологического аудита на предприятиях ГК “Ангстрем”, после которого мы сможем предложить определённые технологии и проекты модернизации производственных мощностей и технологических процессов на основе полученной и проанализированной информации. Заключённое сегодня соглашение предусматривает возможное взаимодействие по 16 направлениям, и я уверен, что мы перейдём в практическую плоскость уже в ближайшее время», — прокомментировал событие генеральный директор АТР Максим Шерейкин.

Сотрудничество ГК «Ангстрем» с «Агентством по технологическому развитию» в том числе направлено на привлечение стратегических партнеров для локализации технологических решений на предприятиях ГК «Ангстрем». Соглашение предусматривает и привлечение финансирования для ГК «Ангстрем» со стороны инвесторов.

«Сегодня “Ангстрем” обладает передовой базой по производству микроэлектроники. Однако мы не можем останавливаться в развитии. При поддержке “Агентства по технологическому развитию” мы планируем запустить новое производство по передовым технологиям. Это позволит сделать рывок в развитии отечественной микроэлектроники. Российская экономика стоит перед необходимостью кардинальной модернизации. Системы автоматизации промышленных предприятий, связь, государственная информационная инфраструктура. Везде сейчас требуются современные, защищённые отечественные решения», — подчеркнул председатель совета директоров ГК «Ангстрем» Леонид Рейман.

Основной задачей АТР является содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, сборки инвестиционного проекта, подбора мер государственной поддержки, сопровождения проекта на этапе реализации.