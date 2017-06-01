«Телеком-Экспресс» начинает обслуживание проекта RBKmoney

«Телеком-Экспресс» объявила о запуске проекта обслуживания RBKmoney - одной из крупнейших российских платежных систем.

С 1 июня 2017 г. начинает свою работу контактный центр обслуживания платежной системы RBKmoney. Выделенные «Телеком-Экспресс» под проект эксперты прошли специализированный курс обучения и будут обслуживать горячую линию платежной системы в режиме 24/7, консультируя, отвечая на вопросы и помогая пользователям системы решать возникшие сложности.

Помимо традиционных голосовых каналов общения с клиентами, специалисты «Телеком-Экспресс» будут осуществлять поддержку пользователей в чате и популярных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp и других.

Особенностью проекта являются повышенные требования к оперативности работы горячей линии. Компания поставила задачу обеспечить уровень сервисного обслуживания (SLA) на уровне 90/10 (90% запросов должны быть приняты в обработку в течение не более чем 10 секунд), что является очень высоким стандартом обслуживания для отрасли контактных центров.

Другой важной особенностью проекта является требование заказчика к обеспечению превосходного уровня информационной безопасности и защиты персональных данных клиентов. «Телеком-Экспресс» не только соответствует требованиям международного стандарта информационной безопасности ISO 27001:2005 и сертифицирована на соответствие отраслевому банковскому стандарту PCI DSS, но и также соответствует требованиям приказа ФСТЭК N 21 18.02.13 для обеспечения безопасности хранения и обработки персональных данных.

«Мы рады, что платежная система RBKmoney остановила свой выбор на компании «Телеком-Экспресс». Наш опыт работы с клиентами крупнейших российских и международных высокотехнологичных компаний, понимание требований заказчика и специфики бизнеса будут востребованы нашим новым партнером и обеспечат проекту требуемый уровень сервиса, поддержав реализацию всех бизнес планов RBKmoney в России» - отметил Сергей Синягин, генеральный директор «Телеком-Экспресс».

«Выбирая поставщика, мы хотели найти компанию лидера рынка, способную обеспечить и гарантировать высокое качество услуг, соответствующих лучшим мировым стандартам и практикам. Мы надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество с «Телеком-Экспресс», - сказала Анна Суворова, операционный директор RBKmoney.