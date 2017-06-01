Сканер визиток Abbyy Business Card Reader теперь доступен в облаке

Abbyy объявила о том, что пользователи Abbyy Business Сard Reader для iOS и Android могут получить доступ к своей базе контактов c любого компьютера. Благодаря кроссплатформенной синхронизации, визитки, оцифрованные с помощью приложения, сразу попадают в облачное хранилище и отображаются в личном кабинете пользователя на веб-сайте abbyybcr.com. Защищенное соединение и шифрование обеспечивают сохранность данных пользователя и полную безопасность сервиса.

С большой базой визиток работать через веб-сервис на компьютере удобнее, чем на экране мобильного: просмотреть лицевую и обратную сторону каждой визитки, исправить или отредактировать поля, переместить в нужную группу, сохранить в заметках свежую информацию, отправить email или изучить веб-сайт партнера.

«Более половины пользователей Abbyy Business Card Reader хранят в приложении свыше 100 визиток и более 65% ждали появления веб-версии сервиса. Теперь они смогут эффективнее работать с контактами, и, значит, быстрее добиваться поставленных целей, используя веб-доступ к Abbyy Business Card Reader как персональную систему управления деловыми контактами. Безусловно, это только первый шаг: веб-версия сервиса будет развиваться и дальше», – сказал Иван Бодягин, вице-президент, директор департамента продуктов для распознавания текстов компании Abbyy.

Abbyy Business Card Reader помогает сохранять контакты и использовать их. Благодаря всемирно признанной технологии распознавания Abbyy мобильное приложение для iOS и Android быстро и точно переносит в смартфон данные с визиток на 25 языках. Все данные – имя, фамилия, компания, телефоны, email, сайт, должность и даже QR код – автоматически добавляются в приложение или телефонную книгу смартфона.

Визитница Abbyy BCR снабжена поиском, сортировкой и группировкой визиток. Среди полезных функций приложения также обмен визитками в один клик, экспорт базы в Excel и поиск контакта в социальных сетях.

Зайти в личный кабинет на сайте abbyybcr.com можно с помощью учетной записи, созданной в мобильных приложениях BCR. Веб-приложение BCR работает в последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Все возможности abbyybcr.com бесплатны для пользователей приложений Abbyy BCR для iOS или Android. Сайт доступен на русском и английском языках.

В период с 1 по 7 июня можно приобрести BCR PRO для iOS или Android со специальной скидкой к запуску веб-версии Abbyy: более 70% за $5.