Schneider Electric представила новую архитектуру EcoStruxure Power

Schneider Electric анонсировала EcoStruxure Power – архитектуру для энергетического менеджмента в зданиях. Она обладает рядом характеристик, которые по достоинству оценят профессионалы в области электроэнергетики, включая проектировщиков, системных интеграторов и их заказчиков.

EcoStruxure, частью которой является EcoStruxure Power – это открытая, соединяющая информационные и операционные технологии архитектура для зданий, электрических сетей, центров обработки данных и промышленности.

EcoStruxure Power объединяет три инновационных уровня: подключаемые устройства (первый уровень), продукты и решения для сбора и обработки первичных данных (второй уровень) и приложения, аналитику и сервисы (третий уровень), в единую структуру для комплексов распределения электроэнергии. На сегодняшний день более 450 тыс. предприятий по всему миру выбрали концепцию EcoStruxure для своих объектов.

«EcoStruxure Power – логичный ответ новой парадигме в электроэнергетике, в рамках которой в современном мире усиливаются такие тренды, как децентрализация, декарбонизация, развитие цифровых технологий на фоне все более активного потребления электроэнергии, – отметил Филипп Делорм (Philippe Delorme), член правления, исполнительный вице-президент Schneider Electric. – Сегодня мы используем все преимущества «Интернета вещей», мобильных и облачных технологий, интеллектуальных датчиков, аналитики и кибербезопасности для управления энергией. Благодаря доступным в режиме реального времени данным об электроэнергии, наши заказчики могут улучшить эксплуатационную и энергетическую эффективность, что позволит вывести производительность бизнеса на новый уровень».