Правительство Тюменской области и SAP будут развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения, образования и управления в регионе

Правительство Тюменской области и компания SAP подписали соглашение о сотрудничестве для развития цифровых технологий в здравоохранении, управлении регионом, а также в образовании и сфере инноваций. Соглашение подписали глава региона Владимир Якушев и генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев, сообщили CNews в компании SAP.

В здравоохранении для совершенствования качества медицинской помощи планируется использовать возможности интеллектуального анализа больших данных на базе SAP Predictive Analytics. Обработка накопленных медицинских данных позволит выявлять пациентов в группе риска. В результате сотрудники медицинских учреждений смогут повысить качество ранней диагностики заболеваний и снизить число неконтролируемых медицинских инцидентов, а правительство региона — оптимизировать бюджетные расходы.

В рамках недели инноваций Innoweek правительство Тюменской области и SAP уже открыли в Тюменском технопарке центр инноваций и нетворкинга SAP Next-Gen Lab. Как отмечается, это первый подобный центр SAP в мире, созданный не на базе высшего учебного заведения или офиса компании. Здесь молодые специалисты получат доступ к обучающим материалам, сервисам и новейшим технологиям, смогут создавать собственные проекты или работать над продуктами для заказчиков и партнёров SAP.

Еще одна сфера для сотрудничества — управление регионом. Планируется, что совместно будет разработан проект информационной системы для автоматизации управления государственным имуществом, инженерными сетями, объектами ЖКХ и т.д.

«Мы ожидаем, что участие глобальных компаний в развитии стартапов и ИТ-экосистемы в Тюменской области позволит создать привлекательную инновационную среду, в которой молодые специалисты смогут реализовывать свои идеи, — отметил губернатор Владимир Якушев. — SAP может стать для местных стартапов и специалистов помощником и ментором в реализации успешных проектов и автоматизации рабочих процессов».

«SAP располагает технологиями, опытом, специалистами и методологией для создания новых решений и развития информационных технологий в российских регионах. Мы будем помогать Тюменской области сформировать свои собственные экспертные центры в сфере медицины и управления для качественного улучшения операционных процессов, — заявил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. — Открытие SAP Next-Gen Lab в Тюменском технопарке подчёркивает наше стремление поддерживать местную экосистему и разрабатывать совместные решения с российскими стартапами. SAP Next Gen-Lab — это “котёл для идей”, где эксперты SAP помогут молодым специалистам придумать собственные проекты».